Englert geehrt: 16 Jahre lang Vorsitzender des Tölzer Partnerschaftsvereins

Teilen

Bei einem feierlichen Abend überreichte Monika Öttl ihrem Vorgänger Martin Englert (Mitte) eine Ehrenurkunde. Mit dabei der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner und der Zweite Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins, Alfred Binder (l.). © privat

Bad Tölz – Vorsitzender Martin Englert aus Ellbach zum Ehrenvorstand des Tölzer Partnerschaftsvereins ernannt worden.

Schon seit 1966 pflegt die Stadt Bad Tölz eine Partnerschaft mit dem Badeort Vichy in Frankreich, im nächsten Jahr sind es bereits zwei Jahrzehnte, dass man zudem enge Beziehungen mit San Giuliano Terme in der Toskana unterhält. Seit dem Jahr 2003 gibt es den Städtepartnerschaftsverein Bad Tölz, der die Verbindung zu den beiden Städten unterhält. Wegen seiner Verdienste um den Verein wurde der langjährige Vorsitzende Martin Englert aus Ellbach zum Ehrenvorstand ernannt.



Als Initiator und ständiger Begleiter der Städtepartnerschaft zwischen den Städten Bad Tölz Vichy und San Giuliano Terme, war Martin Englert von Beginn an die treibende Kraft im Verein, welcher die Kontakte zwischen den Städten aufrechterhalten hat. „Dies zeugt von außerordentlichem ehrenamtlichem Engagement. Seine feste Überzeugung war und ist, dass städtepartnerschaftliche Verbindungen zu einem Mehrwert in beiden Städten und zu einer friedvolleren Welt führen.“ So würdigte die seit 2020 amtierende Vorsitzende Monika Öttl anlässlich eines gut besuchten Festabends im Gasthaus Isarwinkel ihren Vorgänger.



Martin Englert hatte im Jahre 2003, damals noch als Beauftragter des Stadtrates, die Initiative ergriffen, einen Verein zu gründen, der aus dem Partnerschaftskomitee des Stadtrates hervorging. Der Verein wurde 2004 gegründet und ins Vereinsregister eingetragen. Eine seiner ersten Aufgaben war es, den Initiator der Partnerschaft mit der französischen Stadt Vichy, den inzwischen verstorbenen Studienrat Ernst Schweinberger, zum Ehrenmitglied zu ernennen.



Englert begleitete in seiner Zeit als Vorsitzender von 2004 bis 2020 zusammen mit den Mitgliedern des Vereins die Städtepartnerschaft und widmete sich mit Erfolg intensiv der vielfältigen Kontakte zwischen den Städten. Englert war der Überzeugung, dass sich die Bürger der Partnerstädte einbringen und austauschen müssen in den Bereichen Kunst, Kultur, Schulen, Wirtschaft und Sport.

Dafür sollte es Projektleiter geben, sodass die Arbeit und die Verantwortung auf viele Schultern verteilt und breit gestreut wurde. Englert: „Die Bürger müssen zusammenfinden und die gegenseitigen Sorgen und Probleme kennenlernen. Erst dann lernt man sich verstehen und schätzen.“

In seiner ehrenamtlichen Tätigkeit organisierte Englert in den folgenden Jahren Wochen der italienischen Kultur, Ausstellungen, Sprachkurse, Ausflüge, bilaterale Begegnungen von Kommunalpolitikern und Bürgern sowie die Bürgerfahrten zu den Partnerstädten. Zur Finanzierung der Aufgaben beteiligt sich der Verein jedes Jahr am Tölzer Christkindlmarkt, wo Maroni und Glühwein für die Partnerschaft angeboten und verkauft werden.



Im Rahmen ihres Besuches der diesjährigen Leonhardifahrt waren auch Mitglieder des Vereins aus San Giuliano Terme und Vichy dabei, als ihr langjähriger Wegbegleiter seine Urkunde entgegennahm. „Es war sehr erfreulich, dass unsere Gäste bei der Ehrung von Martin Englert dabei sein konnten, es war ein unvergesslicher Abend, der im Herzen bleibt“, betonte Öttl, die Englert die Urkunde im Beisein von Bürgermeister Ingo Mehner und unter dem Beifall aller Anwesenden überreichen konnte. Karl Bock