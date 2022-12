Historie des Hochwasserschutz am Arzbach – Baubeginn im Frühjahr

Von: Daniel Wegscheider

Baustelle einer Wasserhaltung im Arzbach: Diese ist erforderlich, um im Trockenen arbeiten zu können. © Wasserwirtschaftsamt

Lenggries/Wackersberg – die Arbeiten für den Hochwasserschutz am Arzbach sind in vollem Gange und wurden vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim im Herbst vergeben.



Die Auftragsarbeiten für denHochwasserschutz am Arzbach in den Gemeinden Lenggries und Wackersberg wurden vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim im September 2022 vergeben und sollen im kommenden Jahr abgeschlossen werden – damit die kommunalen Ortsteile Schlegldorf und Arzbach vor einem hundertjährlichen Ereignis geschützt sind.

Der Hochwasserschutzes für den Wildbach Arzbach hat eine lange Vorgeschichte: „Schon seit Ende des 19. Jahrhunderts haben die Menschen in der gleichnamigen Ortschaft zum Schutz der Bebauung örtlich Korrekturen am Bachlauf vorgenommen“, berichtet Christian Heilbock vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim. Ab dem Jahr 1958 seien systematische Ausbaumaßnahmen erfolgt. Mit dem Ziel, die Stabilisierung der Gewässersohle zu erreichen und die schadlose Abführung der sich im Oberlauf lösenden Feststoffe bis zur Mündung in die Isar zu gewährleisten.



Starke Überschwemmungen als Folge von angelagertem Schwemmholz

Ein schweres Unwetter im Jahr 1990 brachte am Gebirgskamm des Benediktenwand-Brauneck-Gebietes und den Ausläufern der Probstenwand des Längenbergs über 100 Millimeter Niederschlag in der Stunde. „Das mittransportierte Schwemmholz verlegte die Brückendurchlässe so, dass Teile der Ortschaften Schlegeldorf und Arzbach und wichtige Infrastruktureinrichtungen auf dem Schwemmkegel überflutet und beschädigt wurden“, erinnert Heilbock.



Gleich nach den Aufräumarbeiten des Hochwassers konzentrierte sich das Wasserwirtschaftsamt Weilheim (WWA WM) auf die Sanierung und den Ausbau des Wildbaches mit seinem Einzugsgebiet, um Schlammlawinen, Geschiebe und Schwemmholz zu beherrschen.



Errichtung einer Murfang- und Geschiebedosier-Sperre im Oberlauf sollte Abhilfe schaffen

In den darauffolgenden Jahren errichtete das WWA WM eine Murfang- und Geschiebedosier-Sperre im Oberlauf zur Aufnahme der sich lösenden Feststoffe. „Im Mittellauf wurde ein kombiniertes Wildholz- und Geschieberückhalte-Bauwerk in Form eines Rechens errichtet“, erklärt Heilbock weiter. Zwischen Murfang und Rechen seien streckenweise Quer- und Längsbauwerke vorhanden, welche saniert wurden.



Aufgrund der Erfahrungen bei einem weiteren Hochwasserereignis 2005 musste der rund 1,2 Kilometer lange Gewässerabschnitt zwischen dem Wildholzrechen und dem bestehenden Schussgerinne mit zwei sogenannten Absturzbauwerken und drei Sohlrampen gesichert werden. Mit diesen Maßnahmen sei es gelungen, das Geschiebe und das Totholz vom bebauten Bereich weitgehend fernzuhalten.



Hochwasserschutzmauern schützen angrenzte Bauten

Durch die noch ausstehenden Arbeiten sollen laut dem WWA WM nun die „hydraulischen Defizite“ entlang des Schussgerinnes bei einem hundertjährlichen Hochwasserereignis beseitigt werden. Zum Schutz der angrenzenden Bebauung werden im Bereich der Tennisplätze und unterhalb des Schwimmbades am Ufer, Hochwasserschutzmauern errichtet. Die Vorarbeiten erfolgen noch in diesem Jahr. Witterungsabhängig ist vorgesehen, voraussichtlich im März 2023 mit den eigentlichen Bauarbeiten zu beginnen und diese bis Ende des Jahres 2023 abzuschließen.



Unabhängig von den Hochwasserschutzmaßnahmen am Arzbach wird seit diesem Sommer das in den in 1960er-Jahren erstellte Schussgerinne des Arzbaches unterhalb der Staatstraße 2072 saniert. Heilbock dazu: „Diese Arbeiten sind erforderlich, um die altersbedingten Schadstellen der Verbauung zu beheben.“ Damit könne die dauerhafte Funktionsfähigkeit des Gerinnes gewährleistet werden.