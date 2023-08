Mehrere Einbrüche in Bad Tölz, Wackersberg und Bad Heilbrunn

Von: Daniel Wegscheider

Bei allen drei Einbrüchen in Bad Tölz, Wackersberg und Bad Heilbrunn nutzten die Täter ein Stemmeisen, um in die Gebäude zu gelangen. © Silas Stein/dpa/dpa-tmn

Bad Tölz – An drei Tagen hintereinander meldet die Polizeiinspektion Bad Tölz Einbrüche im Großraum der Kreisstadt. Die bislang unbekannten Täter nutzten dabei stets ein Stemmeisen.

In der Zeit von Samstag, 29. Juli, 14 Uhr bis Montag, 31. Juli, 10.30 Uhr gab es mehrere Einbrüche im Raum Bad Tölz. Laut Polizei wurde an der Nockhergasse während dieser Zeit in ein Schuhgeschäft eingebrochen. „Die unbekannten Täter hebelten die Eingangstüre mit einem Stemmeisen auf und konnten Bargeld entwenden.“

Auch in Bad Heilbrunn verschafften sich während dieser drei Tage unbekannte Täter, ebenfalls mit einem Stemmeisen, Zutritt zu einem Geschäft für Garten- und Pflanzenverkauf an der Tölzer Straße. Die Polizei legt hier den Zeitraum zwischen 20.15 Uhr am Samstag und 13 Uhr am Montag fest. Allerdings ohne Erfolg: „In der Kasse befand sich kein Bargeld. Gegenstände wurden keine geklaut.“ Allerdings wurden die beiden Eingangstüren beim Einbruch stark beschädigt.

Und auch Wackersberg wurde nicht verschont: Zwischen Sonntag (30. Juli) 11 Uhr und Montag (31. Juli) 4 Uhr morgens wurde hier an der Einbachstraße in Oberfischbach in eine Bäckereifiliale eingebrochen. Das Vorgehen ähnlich wie in Bad Tölz und Bad Heillbrunn: Die Täter hebelten die automatische Schiebetüre auf, um in die Filiale zu gelangen.

„Dort wurden zwei aufgebrochene Garderobenschränke festgestellt, aus denen Bargeld entwendet wurde“, so die Polizei.

Die Polizeiinspektion Bad Tölz bittet Hinweise, beziehungsweise ungewöhnliche Beobachtungen in den genannten Zeiträumen unter Telefon 08041/76106-0 zu melden.