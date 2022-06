Mehrere Pkw-Aufbrüche auf Wanderparkplatz in Gaißach und Bad Heilbrunn

Die Polizei sucht Zeugen, die helfen könnten die Täter zu ermitteln, die mehrere Autos im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen aufgebrochen hatten. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Gaißach/Bad Heilbunn - Unbekannte Pkw-Aufbrecher treiben derzeit im Landkreis ihr Unwesen: Vier Autos wurden bereits aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch (1. Juni) schlugen die unbekannten Täter erstmals zu: Eine 40-jährige Greilingerin parkte ihren schwarzen VW Golf um 8.30 Uhr auf dem Wanderparkplatz in Grundern/Untermberg. Als sie eine Stunde später zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie nach Angaben der Polizei feststellen, dass ein Geldbeutel aus ihrem unversperrten Pkw entwendet wurde. Neben 150 Euro Bargeld sind auch Versicherungs- und EC-Karte weg.

Einen Tag später, am Donnerstag (2. Juli) schlugen die Täter erneut zu. An einem Opel Meriva, der auf dem Parkplatz am Fuße des Forstweges zur Schwaigeralm abgestellt war, wurde zwischen 10.30 und 11.05 Uhr die Scheibe der Beifahrertüre eingeschlagen und aus dem Pkw eine Handtasche entwendet. Die Tasche konnte von der Geschädigten nicht weit vom Tatort entfernt über einem Pfosten hängend gefunden werden. Allerdings fehlte die Geldbörse mit Bargeld, Bankkarten und Ausweisdokumenten. Schaden: 80 Euro.

Im Laufe des Nachmittags zwischen 13.35 und 15.20 Uhr wurde auf dem Sunntraten-Parkplatz in Gaißach-Grundern an einem Pkw Skoda Kodiaq ebenfalls die Beifahrerscheibe eingeschlagen und eine Geldbörse und eine Brille aus dem Fahrzeug entwendet. Hier beläuft sich der Schaden der Beute auf etwa 150 Euro.

Und auch beim vierten Autoeinbruch am Karpfsee bei Bad Heilbrunn wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Dort wurde ein Opel Meriva aufgebrochen und aus dem Innenraum eine Handtasche samt Geldbörse (100 Euro) entwendet. Die Tatzeit grenzt die Polizei bei diesem Vorfall zwischen 14.30 und 18 Uhr ein. dwe

Die Polizei bittet nun darum, dass sich Personen, die verdächtige Wahrnehmungen auf den genannten Wanderparkplätzen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, mit der Polizei Bad Tölz unter Tel. 08041-761060 in Verbindung zu setzen.