Ministerpräsident Markus Söder kommt zur Tölzer Leonhardifahrt

Von: Daniel Wegscheider

Söder 2017 in Tölz: neben Landrat Josef Niedermaier (r.) und Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber. © Karl Bock

Bad Tölz - Ingo Mehner wollte im Stadtausschuss kein Geheimnis daraus machen. Und so teilte der Bürgermeister jüngst mit: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder habe sich angemeldet, an der 165. Tölzer Leonhardiefahrt wieder dabei zu sein.

Bereits 2017 besuchte Söder, damals noch als Finanzminister, die Wallfahrt in der Kreisstadt zu Ehren des Heiligen St. Leonhard von Limoges und versprach wieder zu kommen. Am Montag, 7. November, kann er dieses Versprechen nun einlösen. Söder wird gegen 9 Uhr oben am Kalvarienberg erwartet, dort wo Ross und Reiter ihren Segen erhalten.

Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach berichtete, dass sich Söder dort auch ins Goldene Buch der Stadt eintragen und ein Grußwort an die Wallfahrer richten werde. Kurz nach elf Uhr wird der Bayerische Ministerpräsident dann die Kreisstadt wieder verlassen.

Die Tölzer Leonhardifahrt 2020: Die Wallfahrer umrunden die Leonhardikapelle auf dem Kalvarienberg. © Daniel Wegscheider

Eine Wallfahrt mit langer Tradition: Die Tölzer Leonhardifahrt

Beurkundet seit 1772, ziehen jedes Jahr am 6. November (jedoch nie an einem Sonntag) über 80 Vierergespanne mit prächtig geschmückten Wägen und die zugehörigen Vorreiter zur Tölzer Leonhardifahrt durch die Stadt auf den Kalvarienberg, um dort mit der Geistlichkeit den Festgottesdienst zu feiern.

Wallfahrtsumzug auf der Tölzer Marktstraße zu Ehren des Heiligen St. Leonhard. © Daniel Wegscheider

Besetzt sind die Wägen, neben dem Fuhrmann und dem sogenannten Praxer (Bremser), mit Wallfahrerinnen und Wallfahrern, die ihre Festtagstrachten tragen. Als Gäste auf dem Wagen befinden sich zuweilen hohe geistliche Würdenträger, so wie der vormalige Kardinal Josef Ratzinger und spätere Papst Benedikt XVI. Auch hohe politische Ehrengäste, wie Bundespräsident Richard von Weizsäcker oder die Bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber besuchten die Wallfahrt.

Egal, ob die Sonne scheint oder es regnet, die Wallfahrer sind für jedes Wetter bei der Tölzer Leonhardifahrt gerüstet. © Daniel Wegscheider

Nach der heiligen Messe kehrt die Wagenprozession auf die Marktstraße und zur Mühlfeldkirche zurück, danach folgt die gemütlichen Einkehr in den Wirtschaften. Am frühen Nachmittag finden sich dann Burschen und junge Männer aus Stadt und Umland auf der Marktstraße ein und lassen dort als Goaßlschnalzer ihre Peitschen rhythmisch knallen. Der Wallfahrtstag klingt erst in den späteren Abendstunden aus, wenn die Fuhrwerke bereits ihre heimatlichen Höfe schon lange wieder erreicht haben.