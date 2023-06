Motorradkontrolle am Sylvenstein: Mehrere waren „massiv“ zu schnell unterwegs

50 Kradfahrer wurden von der Polizei am Sylvensteinsee bei Lenggries kontrolliert (Symbolbild).

Polizeiaktion auf Ausflugsstrecken

Von Daniel Wegscheider schließen

Lenggries – 50 Kradfahrer wurden von der Polizei am Sylvensteinsee bei Lenggries kontrolliert. Bilanz: Neben technischen Mängeln waren mehrere Motorradfahrer zu schnell unterwegs.

Am Samstag (24. Juni) führte die Verkehrspolizei Weilheim in Zusammenarbeit mit der Polizei Bad Tölz und der Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd eine speziell auf Motorradfahrer ausgelegte Kontrolle am Sylvenstein durch. „Die Aktion war ein voller Erfolg für die Verkehrssicherheit, die Verstöße waren teilweise erheblich“, berichtet Polizeikommissar Andreas Wewior von der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim.

Die Aktion war ein voller Erfolg für die Verkehrssicherheit, die Verstöße waren teilweise erheblich

Insgesamt wurden 50 Krafträder kontrolliert. Dabei kam es laut Polizei zu einer Beanstandungsquote von über 40 Prozent. Bei den Verstößen handelt es sich um Straftaten wie Kennzeichenmissbrauch, Ordnungswidrigkeiten im Bereich „Erlöschen Betriebserlaubnis“ und Geschwindigkeitsverstößen. Bei einem Motorradfahrer war die Weiterfahrt wegen „erheblicher technischer Mängel nicht mehr möglich“, sodass er sein Kraftrad abholen lassen musste.

Ein Motorradfahrer raste mit 194 km/h durch die Polizeikontrolle: erlaubt waren 100 km/h

Negative Höhepunkte waren mehrere „massive Geschwindigkeitsüberschreitungen“, berichtet die Polizei weiter. So raste etwa der Lenker eines motorisierten Zweirads mit 194 km/h bei erlaubten 100 km/h durch die Geschwindigkeitskontrolle.

Auch ein 59-Jähriger aus dem Landkreis Dachau war viel zu schnell unterwegs. Er wurde mit seinem über 200 PS starken Motorrad mit einer Geschwindigkeit von 184 km/h gemessen. Als er die Polizisten an der abgesetzten Kontrollstelle erblickte, wendete er auf der Fahrbahn und zwang andere Verkehrsteilnehmer zur Vollbremsung. Bei seinem Fluchtversuch wurde er abermals mit einer zu hohen Geschwindigkeit gemessen.

Kurze Zeit später konnte der 59-Jährige von einem Streifenwagen angehalten und zurück zur Kontrollstelle gebracht werden. Aufgrund seines Verhaltens werden gegen den Fahrer strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Polizei kündigt weitere Kontrollen auf den Ausflugsstrecken in der Region an

Der Dienststellenleiter der Verkehrspolizeiinspektion Bastian Straif kündigt weitere Kontrollen auf den Ausflugsstrecken in Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen Polizeidienststellen an. „Die Kontrolle hat gezeigt, dass wir unsere bereits bestehenden Anstrengungen für die Verkehrssicherheit weiter erhöhen müssen, um schwere Verkehrsunfälle zu verhindern“, so Polizeioberkommissar Straif.