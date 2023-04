Muslime und Katholiken essen nach Sonnenuntergang gemeinsam im Pfarrsaal

Von: Patrick Staar

Die rund zehn Meter lange Festtafel im Tölzer Pfarrheim, gefüllt mit vielen selbst gemachten türkischen Spezialitäten. © Patrick Staar

Bad Tölz – Nach den Regeln des muslimischen Fastenmonats Ramadan wird von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang nichts gegessen.

Am Abend gibt es ein Iftar genanntes Abendessen. Dieses Fastenbrechen begingen Tölzer Muslime zusammen mit Gästen im katholischen Pfarrsaal am Frauenfreithof.

Der Ort wurde mit Bedacht gewählt: „Die Muslime allein werden nicht mit den Problemen auf der Welt fertig, die Christen alleine auch nicht und die Juden auch nicht“, sagte Özkan Altinbudak, einer der Teilnehmer. „Es ist wichtig, dass Menschen verschiedener Religionen und Kulturen zusammenkommen, einen Dialog führen und sich kennenlernen.“

Es war ein sehr bunter Haufen, der da im Pfarrheim zusammenfand. Türken aus Bad Tölz, Flüchtlinge aus der Ukraine, Afghanistan und der Türkei. Und dazwischen Pfarrgemeinderäte, alteingesessene Tölzer sowie der katholische Stadtpfarrer Peter Demmelmair. Sie alle bedienten sich an einer rund zehn Meter langen Buffet-Tafel, die sich unter den vorwiegend türkischen Spezialitäten bog: Das in Honig eingelegte Blätterteiggebäck Baklava gab’s ebenso wie gefüllte Börek-Rollen, das Grieß-Gericht Couscous und Tiramisu. Dekoriert war die türkische Festtafel mit einer Tischdecke mit bayerischem, weiß-blauem Rautenmuster.



Schon im vergangenen Jahr hatten die Tölzer Muslime zum Fastenbrechen in den Pfarrsaal eingeladen. „Das war ein toller Abend“, erinnert sich Organisator Fatih Simsek. Und so fasste der Tölzer den Entschluss, das Fest nun zu wiederholen. Zehn Frauen hätten viele Stunden lang gekocht und gebacken: „Alleine könnte man so was nicht schaffen.“



Erfahrungen des Dönermo z‘ Mittenwoid

Mit beteiligt war auch Özkan Altinbudak: „I bin da Dönermo z’ Mittenwoid“, stellte sich der 55-Jährige lachend vor. Völkerverständigung ist dem Imbiss-Besitzer aus Mittenwald wichtig. Er war extra aus seinem Heimatort angereist, um bei der Feier dabei zu sein. „Viele Kriege entstehen dadurch, dass Menschen Vorurteile haben und sich gegenseitig auf den Kopf hauen“, sagte Altinbudak. „Mit Kommunikation lassen sich die Probleme besser lösen. Wir sitzen alle in einem Boot.“ Vorurteile erlebt der 55-Jährige immer wieder. Nicht in Mittenwald, wo er bekannt ist wie ein bunter Hund. Wohl aber außerhalb: „Ich muss mir manchmal anhören, dass ich dort hingehen soll, wo ich hergekommen bin. Dabei lebe ich seit über 40 Jahren in Deutschland.“



Viele Türken seien nach dem Putschversuch nach Deutschland geflohen, sagte ein Mitarbeiter des Interkulturellen Dialogzentrums in München: „Die Regierung hat den Putschversuch als Vorwand genommen, um Anhänger der Gülen-Bewegung zu verfolgen und zu vertreiben.“ Einer von ihnen sprach im Pfarrsaal und beschrieb seinen Werdegang. Er habe einen elfmonatigen Deutschkurs besucht, arbeite nun als Informatiker, sei „total zufrieden“ und habe viele gute Freunde gefunden. Wenn alles nach Plan läuft, könne es im Sommer mit der Einbürgerung klappen.



Angelika Lindmair half bei dem Fest in der Küche mit. Im vergangenen Jahr sei sie noch überrascht gewesen, dass das Fastenbrechen im Pfarrsaal gefeiert wird, sagt Lindmair, die Mitglied im Pfarrgemeinderat ist: „Aber heuer ist mit schon einiges klarer. Die Muslime wollen das Fastenbrechen nicht unter sich machen, sondern mit verschiedenen Kulturen in Kontakt kommen. Und unser Pfarrer Peter Demmelmair ist für so was ja sehr offen.“ Abgesehen davon seien die zubereiteten Gerichte „einfach umwerfend“.



Stephanie Mehner, Ehefrau des Bürgermeisters, sagte in ihrer Ansprache, sie fühle sich „ein Stück weit zu Hause“, schließlich habe sie Teile ihrer Kindheit in Saudi-Arabien verbracht. Der Ruf des Muezzins sei ihr vertraut: „Es ist wunderschön, bei einer Veranstaltung zwischen christlichem und muslimischem Glauben eingeladen zu sein.“