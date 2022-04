Nach 20 Jahren Lokalpolitik gibt der Tölzer Grüne sein Mandat ab

Franz Mayer-Schwendner legte am Dienstag sein Stadtrats-Mandat im Tölzer Rathaus nieder. © Karl Bock

Bad Tölz – Überraschender Rücktritt im Tölzer Stadtrat. Franz Mayer-Schwendner legte nach exakt 20 Jahren im Gremium am Dienstag sein Amt nieder.

Bei den Kommunalwahlen vor zwei Jahren war der heute 62-Jährige als Bürgermeister-Kandidat der Grünen angetreten. Trotz eines Wahlerfolges – die Grünen wurden mit sieben Sitzen zweitstärkste Fraktion im 24-köpfigen Stadtrat –fiel der seit seinem 16. Lebensjahr politisch aktive Tölzer bei der Wahl zum Zweiten und Dritten Bürgermeister durch. Michael Lindmair (FWG) und Christof Botzenhart (CSU) wurden Stellvertreter von Rathauschef Ingo Mehner (CSU).



Das war ein Grund, warum er jetzt einen Schlussstrich zog. In seiner Rede vor den Kollegen sagte er: „Ich glaube, es war jedem klar, dass es Unfrieden bringt, wenn man die zweitstärkste Fraktion in der Art übergeht.“ Seitdem sei auch sein Verhältnis zu Bürgermeister Mehner „etwas unterkühlt“. Mayer-Schwendner nannte aber auch noch einen anderen Grund: die Grünen hätten im Lauf der Jahre sieben Sitze erreicht und die Stadtratsarbeit mitgeprägt. Damit sei seine Mission erfüllt worden.



Mit Mehners Amtsvorgängern Josef Niedermaier (FW) und Josef Janker (CSU) habe ihn trotz aller Differenzen wie etwa beim Bürgerentscheid Bichler Hof „ein menschlich gutes Verhältnis auf Augenhöhe“ verbunden, sagte Mayer-Schwendner. Obwohl die Grünen seinerzeit nur eine kleine Fraktion waren, habe er „im persönlichen Gespräch manche Idee einbringen“ können. Dies sei mittlerweile anders, betonte der Lokalpolitiker: „Heute kann ich mit vertretbarem Aufwand nur noch wenig bewegen.“



Toni Kollmeier rückt nach

In seinen umfangreichen Dank bezog er vor allem die Verwaltung der Stadt mit ein, hier habe es stets eine gute Zusammenarbeit und Unterstützung gegeben. „Unsere Argumente haben oft überzeugt“, meinte er, wenn auch nicht immer im ersten Anlauf. Als Erfolge nannte er die Beschlüsse zur Erbpacht und zur Einbindung von Genossenschaften in Wohnbauprojekte, die sozial gerechte Bodennutzung, „die anfangs noch als sozialistisches Teufelszeug verspottet wurde“, und nun das große Projekt für Familien und Einheimische auf der Zwickerwiese eröffnet habe, oder auch die Einfriedungssatzung. „Flächendeckend Tempo 30 in Wohngebieten, das Radwegekonzept – es fallen mir noch viele Beispiele ein, bei denen es einen Unterschied gemacht hat, dass es die grüne Fraktion im Stadtrat gibt“, sagte er.



Bürgermeister Mehner und den Stadtratsmitgliedern wünschte er für die Zukunft „leidenschaftliche, aber zivil geführte Debatten“. Am Ende sollte „fortschrittliche Kompromisse“ stehen. Mehner und die Stadtratskollegen quittierten die Rede mit kurzem Beifall. Zu einer Wortmeldung kam es aber im öffentlichen Sitzungsteil nicht mehr.



Nachrücker auf der Grünen-Stadtratsliste ist der 43-jährige verheiratete Krankenpfleger Toni Kollmeier. Karl Bock