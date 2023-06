Nach über 30 Jahren wird ein Autofrack aus Bad Tölz in der Donau gefunden

Von: Daniel Wegscheider

Damals ein Hingucker, heute Schrott: Das Autofrack mit Tölzer Kennzeichen wurde aus der Donau gefischt. © Polizei Niederbayern

Bad Tölz/Parkstetten - Ungewöhnlicher Fund in der Donau wirft Fragen auf. Dort wurde ein verrostetes Autofrack mit Tölzer Kennzeichen aus den Tiefen geborgen. Die Polizeiinspektion Niederbayern ermittelt.

Bei sogenannten Peilarbeiten hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Straubing in der Donau bei Thurnhof, einem Ortsteil von Parkstetten im Landkreis Straubing-Bogen, das Autofrack entdeckt und per Kran aus dem Wasser geborgen. Das Arbeitsschiff war dort unterwegs, um im Rahmen des Donauausbaus den Grund per Sonar nach Hindernissen abzusuchen, berichtet Walter Weinberger, Leiter der Wasserschutzpolizei Deggendorf.

Strömung und Hochwasser der Donau haben das Autofrack wohl weit abgetrieben

Da das Fahrzeug bereits stark verrostet ist, geht die Polizeiinspektion Niederbayern davon aus, dass es bereits mehrere Jahrzehnte in der Donau lag. Weinberger schätzt, dass es dort weit über 30 Jahre liegt. Durch die Strömung und Hochwasser dürfte das Wrack auch über die lange Zeit weit abgetrieben sein.



Über 30 Jahre auf dem Grund der Donau: Wem gehört wohl der Wagen aus den 1960er-Jahren? © Polizeiinspektion Niederbayern

Polizei geht von Automodel „DKW F 102“ aus, das in den 1960er-Jahren vom Produktionsband lief

Konkreter wird die Polizei bei der Modellbeschreibung. Bevor das Auto vom Rost zerfressen wurde, war es wohl ein roter Zweitürer des Automobilkonzerns Auto Union mit Sitz in Chemnitz. Möglicherweise das Model „DKW F 102“, die Mittelklasse-Limousine wurde im Zeitraum von 1964 bis 1966 produziert. „Es war damals ein echter Hingucker“, sagt Weinberger.



Von dem ehemaligen Zeitgeschmack mit großen Glasflächen und wenig Chrom ist heute nach der langen Zeit im Wasser nichts mehr übrig. So gestaltet sich auch die Suche nach dem ehemaligen Halter und Fahrer als schwierig, da keine Daten mehr vorhanden seien, betonte Weinbeger weiter. „Es gibt keine Fahrgestellnummer mehr“. Der Rost habe alles vernichtet.

Nur Kennzeichnen von Korrosionsverlauf verschont - darauf zu lesen: TÖL-C 823

Einzig das Kennzeichen blieb vom Korrosionsverlauf verschont: Darauf zu lesen „TÖL-C 823“, berichtet Weinberger. „Wer war der damalige Fahrer?“, fragt er sich und auch die Polizei. „Da heutzutage die Daten jedoch nicht mehr so lange gespeichert werden, gestaltet sich die Suche nach einem möglichen Besitzer schwierig“, teilt das Polizeipräsidium Niederbayern mit und hofft auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung (Telefon: 0991/3896-0).



Wenn keine Straftat vorliegt, wird der Fall wohl bei den Akten landen.

Derzeit ist das Autofrack von der Polizei sichergestellt und die zuständige Wasserschutzpolizei Deggendorf ermittelt. Was dabei herauskommt, könne man noch nicht sagen, bestätigt Weinberger. „Wenn keine Straftat vorliegt, wird der Fall wohl bei den Akten landen.“ Und das verrostete Vehikel endgültig und fachgerecht verschrottet.