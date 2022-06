Rosentage mehr als ein Markt

Nach zwei Jahren Pause: Tölzer Rosentage locken tausende Besucher

Auf den Namen „Glückskind Michaela May“ taufte Schauspielerin Michaela May eine neue Rose von Züchter Heinrich Schultheis (l.) im Beisein von Rosentage-Veranstalterin Michaela Dorfmeister und Bürgermeister Ingo Mehner. © Karl Bock

Bad Tölz – Zwei Jahre dauerte die Vorfreude auf die 21. Tölzer Rosen- und Gartentage, die am Pfingstwochenende Tausende von Besuchern aus nah und fern in die Kreisstadt lockten.

Etwa 150 Aussteller hatte Veranstalterin Michaela Dorfmeister nach der Corona-bedingten Zwangspause gewinnen können, um in den drei historischen Gärten am ehemaligen Franziskanerkloster einen Vorgeschmack auf die neue Gartensaison zu geben.

Ehrengast war die soeben 70 Jahre alt gewordene bayerische Schauspielerin Michaela May, die am Pfingstsonntag eine neue Rosenzüchtung auf ihren Namen taufte, die Patientenorganisation Mukoviszidose vorstellte und aus ihrer jüngst erschienenen Autobiografie las. Mit das Wichtigste: das Wetter zeigte sich an den vier Tagen vom Freitag bis zum Pfingstmontag von seiner besten Seite, die angekündigte Regenfront am Sonntag kam erst kurz vor Ende der Veranstaltung.



Zahlreiche Besucher sind heuer erstmals nach zwei Jahren wieder zu den Rosentagen gekommen. © Karl Bock

Höhepunkt der Großveranstaltung war die Rosentaufe am Sonntagmittag, als Michaela May eine Neuzüchtung vom Rosenhof Schultheis aus Bad Nauheim auf den Namen „Glückskind Michaela May“ mit Tölzer Rosenblütenwasser taufte. Die Schauspielerin, die am 26. Juni zusammen mit Heike Makatsch wieder in einem „Tatort“ zu sehen sein wird, engagiert sich seit über 30 Jahren für Patienten, die an Mukoviszidose erkrankt sind. Deren Atemwege werden durch Schleim verstopft, die Lebenserwartung der Betroffenen war vor Jahrzehnten noch äußerst niedrig. „Inzwischen liegt sie dank der Forschung und des medizinischen Fortschritts bei 55 Jahren“, sagte die Darstellerin, die von Dorfmeister als Dank für ihr Kommen eine namhafte Spende für die Patientenorganisation Mukoviszidose entgegen nehmen konnte.

Rosentage mehr als ein Markt



Auch die „Miniköche“, die immer bei den Rosentagen dabei sind, gaben Unterstützung – mixten sie doch alkoholfreie Drinks, die gegen eine Spende für den Verein den zahlreichen Besuchern der begeistert beklatschten Taufzeremonie angeboten wurden. Michaela May las anschließend aus ihrer Biografie „Hinter dem Lächeln“, zuvor hatte sie sich noch in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Sie lobte die Tölzer Großveranstaltung und sicherte zu, ihren Kollegen Ottfried Fischer, der zwischenzeitlich in Passau lebt, aber als „Bulle von Tölz“ in der Isarstadt unvergessen ist, für die nächste Auflage der Rosentage gewinnen zu wollen.



Spenden gehen an örtliche und überörtliche Organisationen

Michaela Dorfmeister, die die Rosentage von Anfang an organisiert, ist es ein Herzensanliegen, aus den Einnahmen immer auch Spenden an örtliche und überörtliche Organisationen übergeben zu können. So sind die Rosen- und Gartentage keine reine Verkaufsveranstaltung. Zwar stehen blühende Rosen, Stauden und Kräuter sowie handwerkliche Produktionen und kreative Kleinkunst im Mittelpunkt, aber auch Informationsveranstaltungen über Natur- und Lebensthemen ergänzten das Programm. Für alle gab es musikalische Darbietungen und ein kulinarisches Angebot aus der Region, für die Kinder war es ebenfalls nicht langweilig. Für die Verpflegung der zahlreichen Besucher sorgte unter anderem der Fischbacher Frauenkreis, der auch diesmal wieder schmackhafte Kuchen und Torten anbot.

Nach der offiziellem Eröffnung von Landrat Josef Niedermaier, Bürgermeister Ingo Mehner, katholischen und evangelischen Pfarrern und Vertretern der Tourist Information Bad Tölz drängten gleich am ersten Tag die Besucher in Scharen auf das Ausstellungsgelände. Bis zum Pfingstsonntag kamen 9.000 Interessenten aus nah und fern, wobei offenbar viele das 9-Euro-Ticket nutzten, denn die umliegenden Straßen waren weniger zugeparkt als in früheren Jahren. Auch wurde diesmal wieder ein Bus-Service vom Bahnhof angeboten.

Standbetreiberin bestohlen

Einziger Wermutstropfen: eine 62-jährige Standbetreiberin wurde am Samstag bestohlen. Sie wurde von einem etwa 30-jährigen Mann in ein Gespräch verwickelt, der die Situation ausnutzte, die am Stand abgelegte Umhängetasche mit 550 Euro zu entwenden.



Insgesamt zog Dorfmeister trotz der heuer verkürzten Vorbereitungsphase eine positive Bilanz. Sie will nun den ebenfalls von ihr veranstalteten „Herbstzauber“ planen, der rund um das Kurhaus stattfindet. Karl Bock