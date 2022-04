Nach zwei Jahren Pause wieder zahlreiche Veranstaltungen in Bad Tölz

Teilen

Viele Kulturtermine: Neu ist heuer das Festival „Vier Tage - vier Bands“ sowie der Tölzer Krimisommer. © Wegscheider

Bad Tölz – Nach zwei Jahren Pause gab es heuer erstmals wieder den Ostermarkt, auch Herbst- und Christkindlmarkt sollen stattfinden.

Man kehrt also wieder zur „Normalität“ zurück, sagte Kurdirektorin Brita Hohenreiter jüngst im Kurausschuss des Tölzer Stadtrates.

Nachdem Brita Hohenreiter einen eher ernüchternden Blick auf die Jahre 2020 und 2021 gegeben hatte, als die Mehrheit der Veranstaltungen ausgefallen waren, blickte sie nun nach vorne.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie mit erheblichen Auflagen herrsche in der Branche „eine große Aufbruchstimmung“, ergänzte die stellvertretende Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier: „Die Künstler selbst brennen darauf, endlich wieder den Besuchern das gewohnte Programm zu bieten.“

Die Stadt selbst bietet eine Fülle an Terminen. Alleine rund 120 kostenlose Konzerte umfasst die Reihe „Stadt mit der besonderen Note“ von Mitte April bis Ende Oktober (wir berichteten). Hinzu kommt das Tölzer Knabenchorfestival vom 25. bis zum 29. Mai. „Wir wollen diesmal noch mehr Festivalcharakter und am Winzerer-Denkmal auf der Marktstraße eine Plattform für regionale Künstler bieten, die etwas mit Chormusik zu tun haben“, kündigte Frey-Allgaier an.



Die Tölzer Sing- und Musikschule gibt ein Symphoniekonzert am 28. Juli am Marienbrunnen. 70 bis 80 Instrumentalisten seien dort zu hören, das Programm gehe „in Richtung Filmmusik“, sagte Frey-Allgaier. Zudem ist die Indi-Band „Kaitz“ am 25. Mai im Kurhaus zu hören, der Sänger gehörte früher dem Tölzer Knabenchor an.



Neu: „Vier Tage - vier Bands“

Neu im Veranstaltungskalender ist das Festival „Vier Tage - vier Bands“ im Bürgergarten vom 16. bis 19. Juni. „Das soll vor allem junge Leute ansprechen“, betonte Frey-Allgaier. Die Stadt sei hierfür in Verhandlungen mit regionalen und überregionalen Bands.



Es gibt aber nicht nur Musik, sondern vom 21. bis 24. Juli „Freude am Lesen“ auf der Marktstraße. Im Stadtmuseum ist unter anderem die Ausstellung „Architektur der klassischen Moderne in Bad Tölz“ vom 29. Juli bis 30. Oktober zu sehen.

Die Idee dazu sei mit Blick auf „schwierige Objekte“ in Tölz wie etwa die Wandelhalle entstanden, erläuterte Christoph Botzenhart, Dritter Bürgermeister und stellvertretender Vorsitzender des Historischen Vereins. „Wir sind überein gekommen, dass wir die Architekturgeschichte der 1920-er und 1930-er Jahre stärker betonen müssen.“

Weitere Veranstaltungen

Tölzer Rosentage (3. bis 6. Juni), Tölzer Herbstzauber (1. bis 3. Oktober), US-Car-Treffen (5. und 6. Juni), Isarfest des SC Rot-Weiß Bad Tölz (24.bis 26. Juni), Harley-Treffen (13. und 14. August) und Trucker-Treffen (10. und 11. September), letzteres von Peter Frech veranstaltet. Der Nachtflohmarkt (25. Juni) auf der Marktstraße und entlang der Isarpromenade findet am 25. Juni und das Oach-Festival der Stadtwerke vom 5. bis 7. August statt. Die traditionelle Leonhardifahrt ist heuer für Montag, 7. November, angesetzt.

Eine neue Reihe, von Mitte Juni bis Ende Juli, ist der Tölzer Krimisommer mit 25 Veranstaltungen - von Lesungen bis zu Interaktionen. „Wir werden immer eine andere Location haben, wie etwa am Blomberg“, sagte Frey-Allgaier.

Auch vom 1. bis 3. Juli steht der Blomberg im Mittelpunkt bei den Waldspielen mit Live-Musik am Berg. Insgesamt freute sich die stellvertretende Kurdirektorin: „Alles, was früher Normalität war, zu dem kehren wir heuer hoffentlich zurück Karl Bock