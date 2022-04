Nachhaltigkeitsaktion in Bad Tölz: Raiffeisenbank spendiert 3.000 Setzlinge

Von: Fridolin Thanner

Gemeinsam für einen klimaresistenten Wald: (v.l.) Simon Tangerding (SDW), Manfred Klaar und Katharina Kuhn (Raiffeisenbank im Oberland), Martin Sappl (Zwickerhof) und Jäger Tobias Stockinger. © Fridolin Thanner

Bad Tölz – Mit der Tölzer Pflanzaktion übernimmt die Raiffeisenbank eine Wald-Patenschaft in der Nähe und leistet einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit.

Der Regen der vergangenen Tage kam gerade recht. Bliebe es länger trocken, sagte Land- und Forstwirt Martin Sappl vom Zwickerhof am Donnerstag, „müssten wir wahrscheinlich gießen“. Der Aufwand wäre beträchtlich, schließlich hat Sappl gerade erst 1.500 kleine Bäumchen gepflanzt. Bezahlt hat die Setzlinge die Raiffeisenbank im Oberland im Rahmen einer bundesweiten Klima-Initiative.

Ulme, Bergahorn, Eiche, Wildkirsche, Hainbuche und Eibe

Ulme, Bergahorn, Eiche, Wildkirsche, Hainbuche und Eibe – es ist eine auch im Wortsinn bunte Mischung, die nun auf drei Flächen des Zwickerhofs wachsen soll. „Wir überlassen es den Profis, wo welcher Baum gepflanzt wird“, machte Manfred Klaar, Vorstand der Raiffeisenbank im Oberland, bei dem Pressetermin zur Pflanzaktion deutlich.

Damit meint Klaar neben Sappl die Mitarbeiter der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), die die Aktion betreuen. „Wir wollen keine Bäume pflanzen, die durch die natürliche Verjüngung eh aufkommen“, erklärte Simon Tangerding vom SDW. Es gehe um eine ökologische Aufwertung, betonte er. Und dafür werde jeder Standort separat begutachtet.

„Mit den Eichen, Wildkirschen und Eiben hier ist das genau richtig“, sagte Tangerding zu der Fläche am Waldrand in der Nähe des Hofs. Sowohl für den Wald und die Insekten als auch optisch für Erholungssuchende seien die Pflanzungen wertvoll, findet er. Auf gut 3.000 Quadratmetern wachsen allein hier nun 600 kleine Laubbäume. „So viele haben wir noch nie auf einmal gepflanzt“, freute sich Sappl, dem nun auch die Aufgabe zufällt, sich um die Pflege zu kümmern.

Schafwolle verhindert Wildverbiss

Schafwolle, keine Plastikclips, soll verhindern, dass Rehe die kleinen Bäumchen anfressen. Das Wild werde nicht als Schädling gesehen, sondern sei Teil des Ökosystems, machte Jäger Tobias Stockinger deutlich. „Es hat genauso seine Daseinsberechtigung.“ Jagd und Forstwirtschaft arbeiten gemeinsam „für klimaresistente Wälder“, wie Stockinger sagte. „Die Jagd muss passen“, ergänzte Tangerding und lobte die gemeinsamen Bemühungen, die mitunter einen höheren Aufwand bedeuten.

Zusammenarbeit ist auch die Basis der bundesweiten Initiative „Morgen kann kommen“ der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Der Genossenschaftsverband Bayern unterstützt die Aktion und ließ mehr als 50.000 Bäume pflanzen, 3.000 hat die Raiffeisenbank im Oberland übernommen und dafür knapp 18.000 Euro ausgegeben.

Raiffeisenbank Oberland übernimmt Wald-Patenschaft

Neben den 1.500 Setzlingen auf Grund des Zwickerhofs, darunter auch eine Fläche an der Isar, wurden 1.500 Setzlinge in Hausham im Nachbarlandkreis gepflanzt. Mit der Aktion übernehme die Bank, wie es in einer Mitteilung heißt, die Patenschaft für einen Wald in der Nähe und leiste einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit.

Die Raiffeisenbank im Oberland hat zudem bei der Suche nach geeigneten Partnern vor Ort geholfen, also SDW und Martin Sappl zusammengebracht. Genau der Richtige, wie Klaar und Katharina Kuhn, Nachhaltigkeitsbeauftragte der Bank, finden. Daran zweifelt auch Tangerding nicht. Dennnoch: „In zwei Jahren kommen wir wieder und schauen, wie sich alles entwickelt hat“, kündigte er an.