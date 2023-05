Nachtragshaushalt der Stadt Bad Tölz von Gremium einstimmig verabschiedet

Maxlweiher bereits bezahlt

Bad Tölz - Für 8,7 Millionen Euro hat Bürgermeister Ingo Mehner vor Kurzem für die Stadt Grundstücke ersteigert. Das war bei der Finanzplanung für das Jahr 2023 nicht vorhersehbar, deshalb musste ein Nachtragshaushalt erstellt werden.

Wie berichtet, konnte die Stadt Bad Tölz den Maxlweiher und insgesamt 70.000 Quadratmeter Wald und Wiese zwischen der Sachsenkamer Straße und der Bundesstraße 472 für 8,7 Millionen Euro erwerben. Dazu kommen noch 304.500 Euro an Grunderwerbssteuer und eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 18.000 Euro. Kämmerin Silke Furmanek muss also neun Millionen Euro bereitstellen. Wie sie jüngst in der Stadtratssitzung erläuterte, sollen 3,7 Millionen aus der allgemeinen Rücklage und 1,8 Millionen aus der Sonderrücklage Wohnbauprojekte entnommen werden.

Weitere 500.000 Euro weniger sollen den Rücklagen zugeführt werden, sodass insgesamt noch sechs Millionen fehlen. Drei Millionen will man über eine Darlehensaufnahme finanzieren.

Allerdings kann es sein, dass sich die Steuereinnahmen positiver entwickeln als angenommen, so dass man eventuell nur zwei Millionen über Kredite finanzieren muss. Insgesamt verfügt die Stadt noch über 12 Millionen Euro an Rücklagen, wie Furmanek sagte.



Auf Nachfrage von Stadtrat Anton Mayer (CSU) wurde mitgeteilt, dass die kompletten neun Millionen bereits bezahlt sind. Sonst wären Zinsen angefallen. Durch den „Deal“ hat sich die Stadt gut fünf Hektar Wiesen westlich der Flinthöhe gesichert, die irgendwann einmal Bauland werden könnten. Dies stehe aber, wie Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) sagte, aktuell nicht zur Debatte. Karl Bock