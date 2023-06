Nächster Unfall am Kesselberg: Kleinlaster prallt in Tesla - vier Verletzte

Von: Andreas Baar

Teilen

Die B11 am Kesselberg war nach dem schweren Unfall für längere Zeit komplett gesperrt. © Feuerwehr Kochel

Kochel - Vier Verletzte und ein hoher Schaden: Einen schweren Unfall gab es auf der Kesselbergstrecke bei Kochel. Zwei Autos prallten frontal zusammen.

Der Unfall ereignete sich am Montag (12. Juni) gegen 18 Uhr auf der Kesselbergstrecke der B11. Laut Polizei fuhr ein 57-Jähriger aus Kochel mit seinem kleinen Lkw Daimler-Chrysler bergaufwärts Richtung Walchensee. Nach der Linkskurve Höhe Helmer Hütte kam der Mann aus noch nicht geklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen entgegenkommenden Tesla eines 29-jährigen Manns aus Kirchdorf. Dieser konnte den Unfall nicht mehr vermeiden.

Während der Verursacher unverletzt blieb, wurden im Tesla alle vier Insassen leicht verletzt und mussten mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am Lkw Daimler entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro und am Tesla ein Schaden von rund 30.000 Euro.

Am Tesla entstand laut Polizei ein Schaden von rund 30.000 Euro. © Feuerwehr Kochel

Bundesstraße gesperrt

Nach Polizeiangaben waren insgesamt elf Helfer - von Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr Kochel - vor Ort. Durch die Wasserwacht Walchensee sowie einen Rettungsassistenten aus den eigenen Reihen wurde die Verletzten erstversorgt, teilt die Kochler Wehr mit. Der elektrisch betriebene Tesla wurde stromlos geschaltet und der Brandschutz sichergestellt. Die Feuerwehr richtete zudem eine Vollsperrung der Straße ein. Nach Rücksprache mit der Polizei wurde ein Fahrzeug mittels Seilwinde von der Fahrbahn gezogen um die Unfallstelle an einer Fahrspur wieder freigeben zu können. Die B11 war laut Feuerwehr für eine Stunde komplett gesperrt.