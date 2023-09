Nantesbucher Stiftung Kunst und Natur: „Nature Writing“- Preis für Susanne Eules

Von: Anne Franziska Rossa

Teilen

Siegerin des Nature Writing Preises der Stiftung Kunst und Natur aus Nantesbuch. © Johannes Eules

Bad Heilbrunn - Der Preis wird von einem Berliner Verlag mit der Stiftung Kunst und Natur in Nantesbuch vergeben: Susanne Eules wurde für ihr „Nature Writing“ ausgezeichnet.

Susanne Eules hat dieses Jahr den Deutschen Preis für „Nature Writing“ gewonnen. Das teilte die in Nantesbuch, Bad Heilbrunn ansässige Stiftung Kunst und Natur mit. Vergeben wird der Preis jährlich von dem Berliner Verlag Matthes und Seitz, in Kooperation mit dem Umweltbundesamt und der Stiftung Kunst und Natur.

Der Preis bezieht sich auf literarische Werke, die die Natur thematisieren. Genreübergreifend werde essayistisches, lyrisches und episches Schreiben berücksichtigt, heißt es von der Stiftung Kunst und Natur. Dabei ginge es weniger um die Natur als solche, sondern um die von Menschen wahrgenommene, erlebte und erkundete Natur.



Am 10. September findet die Preisverleihung in Berlin statt, auf dem internationalen Literaturfestival. Eine Laudatio auf Eules wird die Literaturkritikerin Beate Tröger halten. Auch Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien ist für ein Grußwort angekündigt.



10.000 Euro Preisgeld

Dotiert ist der Preis mit 10.000 Euro. Zusätzlich erhält Eules einen sechswöchigen Schreibaufenthalt in den Räumlichkeiten der Stiftung Kunst und Natur in Nantesbuch. Claudia Gabler und Alexander Schnickmann erhielten jeweils ein Stipendium zur Teilnahme des Nature-Writing-Seminars der Stiftung, das dieses Jahr im Herbst in Bad Heilbrunn stattfinden wird.



Gewonnen hat Eules mit dem Gedichtzylus „miami t:ex(i)ting“. Der Text thematisiert, wie sich Miami – eine Stadt, die vom Anstieg des Meeresspiegels bedroht wird – wenig beeindruckt von der Klimathematik zeigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Eules bringe den Text wie mit einer Wellenmaschine in Bewegung. Spielerisch, virtuos und von satirischer Schärfe seien die Verse, so heißt es aus der Jurybegründung.

Susanne Eules hat einen deutsch-amerikanischen Hintergrund und beschäftigt sich mit dem geschriebenen Wort, Musik, Soundperformance und visueller Kunst.