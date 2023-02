Der Wald ist ein Schutz- und Ruheraum für Wildtiere

DAV-Aktionstag: Naturschützer sensibilisieren Skitourengeher am Schafreuter

Teilen

Am Infostand: (v.l.) Isar-Ranger Hans Adlwart und Gebietsbetreuerin Margret Hütt sprechen mit Marianne Epp und Martina Paus, Tourengeherinnen aus Waakirchen und Aying. © Rainer Bannier

Vorderriß - Bei der DAV-Kampagne „Natürlich auf Tour” am Winteraufstieg zum Schafreuter haben jüngst Vertreter des Alpenvereins und Isar-Ranger Bergsportler dafür sensibilisiert, sich naturverträglich zu verhalten und auf den ausgewiesenen Routen zu bleiben.

Erst seit dem Bau des seinerzeit umstrittenen Fahrweges von der Oswald-Hütte zur Moosen-Alm lässt sich der untere, außergewöhnlich steile Waldgürtel bequem überwinden. Dadurch ist der 2.100 Meter hohe Schafreuter zu einer stark frequentierten Skitour geworden. Gleichwohl werden die 1.300 Höhenmeter bis zum höchsten Gipfel unseres Landkreises niemandem geschenkt. Im Bereich der stark lawinengefährdeten Mooslahne sowie am langen Nordwest­rücken des Berges gilt es aufzupassen und eine überlegte Route zu wählen.

Tafel informieren die Tourengeher auf ein richtiges Verhalten in der Natur

Seit rund 20 Jahren steht deshalb am Einstieg der Winterroute beim Parkplatz nahe der Oswaldhütte eine Informationstafel, die Skitourengeher auf das richtige Aufstiegsverhalten hinweist: Es wird ein enger Korridor vorgegeben, in dem die übliche, naturverträgliche Skiroute verläuft und die nicht verlassen werden sollte. Auch sollen Skitourengeher die Schongebiete der Pflanzen und die im Winter geschwächten Tiere respektieren.



Um mehr Sicherheit am Berg zu garantieren, hat die DAV-Sektion Tölz am Ausgangspunkt der Tour nun zusätzlich auch einen Checkpoint für Lawinen-Verschütteten-Suchgeräte (LVS) installiert. An diesem sogenannten “Safety Checkpoint” können Skitourengeher jetzt ganz einfach die Funktionsfähigkeit ihrer elektronischen Geräte überprüfen.

Margret Hütt, Gebietsbetreuerin an der Unteren Naturschutzbehörde, und Isar-Ranger Hans Adlwart wollten die eintreffenden Tourengeher bereits unten am Start für die Anliegen des Naturschutzes sensibilisieren. Und die beiden Tölzer DAV-Aktiven Hanspeter Mair und Richard Hoch sind selbst mit auf die Tour gegangen, um sich persönlich zu überzeugen, ob Grundsätze eines naturverträglichen Skibergsteigens in einem Schongebiet auch tatsächlich eingehalten werden.

Der Wald ist ein Schutz- und Ruheraum für Wildtiere

Im Wald und in den Latschenzonen finden viele geschützte Tiere geeignete Ruheräume: Dazu zählen laut Hütt Auerhahn, Birkhahn, Alpenschneehuhn und Steinadler sowie Gams, Rehwild, Rotwild, Marder und Fuchs. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und eher ungünstigen Verhältnissen am Berg mit wenig Schnee waren vergangenen Samstag gut 50 Tourengeher am Berg unterwegs.



“Wir hatten sehr gute Gespräche mit ihnen und sind auf viel Verständnis gestoßen”, fasste Hütt ihre positiven Eindrücke zusammen. Mair und Hoch berichteten, dass sich „alle Wintersportler innerhalb des vorgegebenen Korridors bewegt haben und keine Varianten gefahren” seien. „Nicht ganz ideal” sei allerdings die aktuelle Aufstiegsspur angelegt gewesen. Deshalb waren sie sich einig, dass man diese noch besser markieren sollte. Rainer Bannier