„Nebelkerzen“ in Kochel: Gemeinderat streitet über Einheimischenmodell

Von: Patrick Staar

Junge Familien sollen sich mit dem Einheimischenmodell den Traum vom Eigenheim erfüllen können (Symbolbild). © panthermedia/Heiko Barth

Kochel - Am Bergweg in Kochel-Ried ist ein Einheimischenmodell geplant. Der Gemeinderat stimmt der Aufstellung eines Bebauungsplans nach hitziger Diskussion zu

Die Thematik beschäftige den Kochler Gemeinderat schon seit über einem Jahr, erläuterte Bürgermeister Thomas Holz (CSU). Die Gemeinde wolle Bauland schaffen, damit junge Familien vor Ort bleiben, die sich ehrenamtlich in Vereinen und Rettungsorganisationen engagieren. „Seit sich die europäische Gerichtsbarkeit eingemischt hat“ sei es laut Holz gar nicht mehr so einfach, ein Einheimischenmodell aufzulegen: „Es geht darum, dass wir irgendeinen Franzosen oder Ähnliches diskriminieren könnten.“



20 Jahre lang ein Vorkaufsrecht

Die Gemeinde habe deshalb intensive Gespräche mit einem Rechtsanwalt und Notar geführt. Der Kernpunkt: Die Gemeinde habe 20 Jahre lang ein Vorkaufsrecht, wenn das Haus an jemanden verkauft wird, der nicht die Kriterien des Einheimischenmodells erfüllt. Der Kaufpreis richte sich nach dem gültigen Boden-Richtwerk abzüglich 30 Prozent.



„Wenn eine junge Familie Platz für ihre Nachkommen schaffen will, sollte es für die Gemeinde eine Selbstverständlichkeit sein, dass sie zustimmt“, befand Johann Resenberger (CSU). Auch Bettina Sindlhauser (Freie Bürger Ried) sprach sich klar für eine Zustimmung aus. „Das ist eine super Sache“, befand auch Markus Greiner (Junge Liste). Gleichwohl stellte er den Antrag, das Vorhaben zurückzustellen bis eine „Summenregelung“ getroffen ist: „Diesen Antrag würde ich gerne stellen, auch wenn mir klar ist, dass ihm fast keiner folgen wird.“



Zu „Potte“ kommen

Was mit dem Begriff „Summenregelung“ gemeint ist, erläuterte Klaus Barthel (SPD). Bei der sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) gehe es darum, dass die Allgemeinheit davon profitiert, wenn durch die Bebauung ein Wertzuwachs entsteht. Soweit er wisse, seien einige Bauwerber bereit, sich daran zu beteiligen. Barthel: „Der Antrag auf Einführung der sozialgerechten Bodennutzung liegt seit fünf Jahren rum, jetzt müssen wir mal zu Potte kommen.“ Diese Frage habe nichts mit Sympathien für die Bauwerber zu tun.



Diese Zwischenbemerkung brachte Holz auf die Palme: „Herr Barthel, das ist wieder so eine typische Nebelkerze. Wenn ein Antragsteller bereit ist, die SoBoN jetzt schon anzuerkennen, warum meldet sich derjenige nicht bei der Verwaltung? Dann hätten wir das auch auf freiwilliger Basis machen können.“ Der Bürgermeister legte nach: „Man muss nicht wieder was groß in die Luft stellen, Hauptsache es steht groß in der Zeitung, und es wieder nichts dahinter. Entschuldigung – so geht’s nicht.“ Barthel erwiderte: „Es geht um die Frage...“ Holz fuhr dazwischen: „Nein, es darum, dass sie gesagt haben, es gibt jemand, der würde jetzt schon SoBoN machen. Hören’s auf Nebelkerzen zu zünden – es ist Wahnsinn.“ Holz hakte nach: „Gibt’s jemand?“ Barthel erwiderte: „Ich habe die Verhandlungen nicht geführt.“



Markus Greiner stellte gleichwohl wie angekündigt den Antrag auf Vertagung des Vorhabens, dem letztendlich aber nur Frank Sommerschuh und Reinhard Dollrieß (beide Freie Wähler) sowie Klaus Barthel zustimmten.