Neubau des Lenggrieser Pflegeheims: Baumaßnahmen liegen gut im Zeitplan

Großbaustelle in Lenggries: Zwischen Demmeljoch- und Karwendelstraße entsteht das neue Pflegeheim.

Rohbau steht im Herbst

Von Daniel Wegscheider schließen

Lenggries - Was lange währt, wird endlich was: Aktuell werkeln 35 Handwerker auf der Großbaustelle an der Karwendelstraße. Laut Gemeinde liegt alles im Zeitplan, damit das 90-Betten-Haus 2025 eröffnen kann.

Vier Monate ist es mittlerweile her. Da schwangen Bürgermeister Stefan Klaffenbacher, Architekten sowie weitere Projektverantwortliche symbolisch den Spaten auf der Großbaustelle in Lenggries.

Lenggrieser Pflegeheim soll im Frühsommer 2025 bezugsfertig sein

Wie berichtet, entsteht dort das neue und moderne Pflegeheim – das im Frühsommer 2025 bezugsfertig sein soll – mit 90 Betten, Gemeinschaftsraum, Kapelle und großen Garten mit Streuobstwiese. Bei seiner damaligen Ansprache bezeichnete Klaffenbacher den Tag am 20. April als „einen Meilenstein für die Pflege und zukünftige Versorgung der Senioren im Landkreis“.



Seitdem ist zwischen Demmeljoch- und Karwendelstraße viel passiert: Es wurde Humus abgetragen, Bodenplatten verlegt, der Kellerbereich betoniert und im Gebäudeteil, der direkt an das alte Kreispflegeheim (Betreiber: Kreisklinik Wolfratshausen) angrenzt, ist bereits der Geschossbau mit Decke fertiggestellt.



Aktuell sind die Maurerarbeiten für das Gebäude im vollem Gange

„Aktuell sind die Maurerarbeiten für das Gebäude im vollem Gange“, berichtet Karl Ertl vom Technischen Bauamt über den Status quo der Baustelle. Die Arbeiten sind in vier Bauteile aufgeteilt, damit stetig ohne Verzögerung durchgearbeitet werden könne.



Wie Ertl weiter betont, „liegen die Baumaßnahmen gut im Zeitplan“. Er rechnet damit, dass bis Ende dieses Jahres der Rohbau nebst Dachstuhl steht. Dafür sind bis zu 35 Maurer, Stahlbetonbauer und Tiefbauarbeiter gleichzeitig auf der Baustelle am Arbeiten. Besonders erfreulich: „Derzeit gibt es bei den Baustoffen und dem Material keine Lieferschwierigkeiten und somit auch keine Verzögerungen.“

Gesamtkosten fürs Lenggrieser Pflegeheim bleiben unverändert bei 21,4 Millionen Euro

Die berechneten Gesamtbaukosten für die Gemeinde Lenggries für das neue Pflegeheim Lenggries belaufen sich derzeit auf rund 21,4 Millionen Euro. Betrieben wird es künftig dann vom Caritasverband der Erzdiözese München und Freising.