Neue Sechserwippe am Jugendcafé – Heute erster Tölzer Spieletag

Von: Fridolin Thanner

Über die neue Sechserwippe am Tölzer Jugendcafé freuen sich (v.l.) Bürgermeister Ingo Mehner, Sponsor Martin Kaltenbach (Kristallturm) und Sozialplaner Franz Späth (Projektleiter „Die bespielbare Stadt“). © Stadt

Bad Tölz – Die Stadt hat eine neue Attraktion – eine einmalige in Deutschland. Am Jugendcafé an der Hindenburgstraße steht seit Kurzem eine Sechserwippe der Firma Kristallturm aus Lenggries.

Ein klein wenig fehlt noch, vom Dach ist erst das Gerüst zu sehen. Doch einsatzbereit ist die Wippe schon. Und kommt auch bereits gut an bei Kindern, Jugendlichen und Familien. Die sechs Balken sind mit jeweils bis zu 100 Kilo belastbar und laden damit nicht nur kleine Mädchen und Buben ein, sich drauf zu setzen und Spaß zu haben. Bad Tölz hat damit ein weiteres Areal im Rahmen des Projekts „die bespielbare Stadt“ entwickelt. Dabei geht‘s nicht nur um das Spielen im klassischen Sinn, sondern um die Belebung der Stadt. Menschen sollen zusammenkommen und Plätze nutzen, sich aufhalten, Zeit genießen. Mit der neuen Sechserwippe geht das gut. Sie wurde von der Firma Kristallturm gesponsert und mit Unterstützung des Tölzer Betriebshofs aufgebaut. Zwischen 6.000 und 7.000 Euro liegt der Verkaufswert der Attraktion, die aber so sonst nirgends zu finden ist. Es handelt sich um einen Prototypen, der den Platz am Jugendcafé aufwertet. Weitere bespielbare Flächen sollen folgen.



Am Samstag (28. Mai) fand eine neue Aktion im Rahmen des Projekts statt: Die Tölzer Jugendförderung veranstaltet den ersten Tölzer Spieletag. Von 14 bis 17 Uhr warteten im Franziskanergarten verschiedenste Gesellschafts- und Bewegungsspiele auf Besucher, zwischendurch konnten die sie sich im Schatten Hotdogs und Crêpes schmecken lassen. Die Bewirtung übernahm das Team des Inklusionscafés „Café Miteinand“. Auch die Spielekiste mit Federball, Indiaka und Strandtennis aus der Tourist-Info standen im Park zur freien Verfügung.