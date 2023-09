Die neuen Azubis der Stadt und Stadtwerke Bad Tölz stellen sich vor

Von: Daniel Wegscheider

Über den Dächern von Bad Tölz begrüßte Bürgermeister Ingo Mehner (l.) die neuen Azubis der Stadt: (v.l.) Sara Haxhija, Elisabeth Mang (beide Stadt Bad Tölz), Carolin Scharrer, Sarina Douglas, Ronja Möller (alle FSJ) sowie Michael Schuster und Celina Babel, die bei den Stadtwerken ihren beruflichen Werdegang starten. © Stadt Bad Tölz

Bad Tölz - Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres stellte der Bürgermeister. Ingo Mehner die neuen Auszubildenden der Stadt Bad Tölz offiziell im Rathaus vor.

Insgesamt vier Auszubildende und drei Absolventinnen für das Freiwillige Soziale Jahr hatten am Freitag, 1. September, ihren ersten Arbeitstag bei der Stadt Bad Tölz.

Mit den einladenden Worten „Herzlich willkommen. Sie alle haben sich für einen Arbeitgeber entschieden, der eine große Themenvielfalt und damit auch eine Bandbreite an Aufgabenfeldern für Sie bietet – ob bei der Stadt Bad Tölz oder den Stadtwerken“, empfing Bürgermeister Ingo Mehner die neuen Auszubildenden.



Sara Haxhija trat ihre zweijährige Ausbildung zur Beamtenanwärterin der zweiten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen an und Elisabeth Mang ihre dreijährige Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit. Michael Schuster und Celina Babel fangen ihre Lehre bei den Stadtwerken Bad Tölz an – er zum Elektrotechniker für Energie- und Gebäudetechnik und sie zur Industriekauffrau.



Der Bürgermeister zeigte sich auch hoch erfreut darüber, dass alle freien Stellen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) besetzt werden konnten: mit Carolin Scharrer an der Jahnschule, Sarina Douglas an der Grund- und Mittelschule, Ronja Möller in der Tölzer Jungendförderung und Maria Klima an der Grundschule Am Lettenholz. Letztere beginnt ihr FSJ erst Mitte September.



Für die weitere Zukunft wünscht Mehner allen neuen Azubis einen „guten Start ins Berufsleben und viel Freude an der neuen Tätigkeit“.