Neuer Pächter: Kreisjugendring München-Land übernimmt Betrieb des Walchenseecamps in der Jachenau

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Vor den Zelthütten mit dem neuen Walchenseecamp-Logo: (v.l.) Landrat Christoph Göbel (Landkreis München), KJR-Vorsitzender Jan Museler und Jachenaus Bürgermeister Klaus Rauchenberger. © KJR

Jachenau – Der Landkreis München ist neuer Pächter des Jugendcamps in Breitort am Walchensee.

Das Camp mit seinen zehn Zelthütten aus Holz und einem weitläufigen Gelände inmitten des Landschaftsschutzgebiets in unmittelbarer Ufernähe soll künftig Kindern und Jugendlichen als naturnahes Freizeitlager dienen.



Für das Gelände, das sich im Eigentum der Bayerischen Staatsforsten befindet, wurden nach dem Rückzug der bisherigen Betreiber Nachfolger gesucht.

Den Betrieb des Walchenseecamps hat nun der Kreisjugendring München-Land (KJR) übernommen, der nach dem Wegfall des Zeltplatzes in Oberschleißheim vier Jahre lang auf der Suche nach einer Alternative war.

In den kommenden zwei Jahren investiert der Landkreis München in anstehende Sanierungs- und Reparaturarbeiten, um jungen Menschen einen sicheren Aufenthalt im Camp zu ermöglichen. Bis zu 40.000 Euro nimmt der Betreiber dafür in die Hand; für Betrieb und Unterhalt des Geländes sowie der Gebäude fallen weitere 40.000 Euro pro Jahr an.

„Das Walchenseecamp bietet den Vorteil, dass die Infrastruktur bereits vorhanden ist und der Betrieb direkt starten kann“, erklärt Jan Museler, KJR-Vorsitzender München-Land: „Wir finden hier optimale Bedingungen, um Kindern und Jugendlichen ein Naturerlebnis zu ermöglichen. Wenn Menschen den Platz betreten, sieht man immer ein Lächeln – es ist ein besonderer Ort.“