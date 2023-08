Neuer Trinkwasserspender am Tölzer Amortplatz in Betrieb genommen

Von: Daniel Wegscheider

Gönnte sich das erste Glas: Bad Tölz Bürgermeister Ingo Mehner am neuen Trinkwasserspender am Amortplatz. © Stadt Bad Tölz

Bad Tölz – Am Amortplatz in Bad Tölz wurde ein Trinkwasserspender in Betrieb genommen.

Gerade in den vergangenen Tagen dürften sich viele Tölzer und Gäste gefreut haben, dass sie den neuen Trinkwasserspender am Tölzer Amortplatz vorgefunden haben. Dieser ist nun in Betrieb gegangen und der Bürgermeister gönnte sich dort gleich das erste Glas Wasser.



Der Bürgermeister gönnte sich den ersten Schluck

Das erste Glas Wasser vom neuen Trinkwasserspender gönnte sich Bürgermeister Ingo Mehner. Er ließ es sich nicht nehmen, nach den Vorarbeiten durch den Betriebshof der Stadt sowie dem Anschließen durch die Stadtwerke Bad Tölz die Wassersäule auf ihre Funktionstüchtigkeit zu prüfen und zu verkosten: „Das Frischwasser schmeckt hervorragend und ist hier am Übergang vom Badeteil zur Marktstraße genau an der richtigen Stelle. Hier kommen viele Radler an, Familien nutzen den Weg zur Isar und Einheimische wie Gäste passieren den Amortplatz.“

Mit dem Trinkwasserspender hat die Kreisstadt einen weiteren Baustein für den Hitzeschutz gelegt. „Im Zuge des Klimawandels und der steigenden Temperaturen ist es immer wichtiger, dass Städte sich gegen die Auswirkungen wappnen“, berichtet Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach.

Hitze vorbeugende Maßnahmen

Viele positive Faktoren zur Reduzierung der Sommerhitze im Stadtgebiet seien hier schon traditionell vorhanden und werden bewusst geschützt, beziehungsweise ausgebaut. „Die Isar als Frischluftschneise ist dabei zentral.

Aber auch die diversen Parkanlagen und Grünschneisen tragen mit ihren Bäumen dazu bei, heiße Tage in der Stadt erträglicher zu machen“, so Otterbach weiter. Nicht zuletzt werde bei der Stadtplanung immer wieder großen Wert auf die Aufwertung der Parks und den Schutz der über 7.000 Bäume im Stadtgebiet gelegt.



Mit dem neuen Trinkbrunnen wird nun ebenfalls der politischen Forderung Rechnung getragen, im Rahmen des Hitzeschutzes für die Bevölkerung kostenlos Trinkwasser bereitzustellen. „Hier kann jetzt jeder, der vorbeikommt, schnell einen Schluck zu sich nehmen oder seine Trinkflasche füllen“, betont Mehner.



Kostenloses Trinkwasser 24/7 verfügbar

Wie übrigens auch an allen Brunnen im Stadtgebiet, an denen nicht explizit vermerkt ist, dass das Wasser keine Trinkwasserqualität hat. „Die allermeisten Brunnen werden mit Frischwasser gespeist und man kann sich hier an warmen Tagen bedenkenlos bedienen“, sagt der Bürgermeister.