An der Osterleite und am Kogelweg in Bad Tölz entstehen derzeit Wohnungen

Tölzer Baustelle: An der Osterleite entsteht ein riesiges Wohnbauprojekt, das bereits im Juni 21 genehmigt wurde. © Karl Bock

Bad Tölz – In der Kreisstadt wird gebaut: Zwei Großbauprojekte für Wohnungen an der Osterleite und am Kogelweg nehmen allmählich Form an.

Ein größeres Bauprojekt wurde jetzt an der Osterleite in Bad Tölz begonnen, für das der städtische Bauausschuss bereits im Sommer 2021 Grünes Licht gegeben hatte.

Auf dem Gelände, das bis vor wenigen Tagen als Abstellplatz für Autos und Wohnmobile diente und früher die Tölzer Faltbootwerft beherbergte, sollen vier Baukörper mit 19 Wohneinheiten durch erdgeschossige Flachdachbauten miteinander verbunden werden.

Ausgewiesenes Sanierungsgebiet in Bad Tölz

Das Vorhaben liegt in der Nähe des Baudenkmals „Grünerbräukeller“, das Areal ist als Sanierungsgebiet ausgewiesen. 40 Stellplätze müssen nachgewiesen werden, für 28 davon soll eine Tiefgarage errichtet werden. Stadtrat Josef Steigenberger (CSU) erinnerte damals daran, dass dort ursprünglich ein Elektromarkt geplant war. Das jetzige Vorhaben sei „eine gelungene Sache“.



Bereits vor einigen Wochen gestartet wurde ein umstrittenes Vorhaben der Lenggrieser Firma Kilian Willibald, die am Kogel Wohnungen für ihre Mitarbeiter errichtet. Auch dort fanden Erdarbeiten statt, inzwischen ist der Bau von drei Doppelhäusern mit Tiefgarage im Entstehen. Grünen-Stadtrat Johannes Gundermann, von Beruf Taxifahrer, befürchtete, dass durch die Bauarbeiten die Anfahrt zur nahegelegenen Dialysepraxis beeinträchtigt werden würde. Karl Bock