Neues Dokumentations-Zentrum für Gebirgsschützen im Kloster Benediktbeuern

Von: Franca Winkler

Teilen

Im ehemaligen Wirtschaftshof soll die Geschichte der Gebirgsschützen dokumentiert und der Öffentlichkeit noch heuer zugänglich gemacht werden. © Franca Winkler

Benediktbeuern – Bisher gibt es noch kein umfassendes Archiv über die Geschichte der Gebirgsschützen. Das soll in diesem Jahr jedoch noch im Kloster Benediktbeuern entstehen.

Die CSU-Landtagsfraktion bekennt sich zu Tradition und Brauchtumspflege und ermöglicht dem Bund der Bayerischen Gebirgsschützen-Kompanien den Aufbau eines Dokumentationszentrums im Kloster Benediktbeuern. „Dafür werden 800.000 Euro aus unserer Fraktionsreserve zur Verfügung gestellt“, erläutern die CSU-Abgeordneten Martin Bachhuber und Harald Kühn.



Bei der Fraktionsreserve handelt es sich um Gelder, die den Bayerischen Regierungsfraktionen (aktuell CSU und Freien Wähler), zusätzlich zum Staatshaushalt zur Verfügung stehen. Damit werden Projekte unterstützt, die aus den unterschiedlichsten Gründen von einer staatlichen Förderung ausgeschlossen sind.

Große Verdienste

Die Gebirgsschützen, sagt der Bad Heilbrunner Bachhuber, haben für Bayern „große Verdienste“ erworben, weil sie nicht nur Prozessionen und Wallfahrten begleiten, sondern den Freistaat Bayern auch bei besonderen staatlichen Anlässen repräsentieren. Auch der Erhalt und die Pflege der ortstypischen Trachten ist in besonderem Maße den derzeit 47 Kompanien mit rund 12.000 Mitgliedern zu verdanken.



Die lokale Organisation der Gebirgsschützen habe zu einer teilweise akut gefährdeten Überlieferung von Quellen zu ihrer Geschichte geführt: „Akten, Protokollbücher, Fotos, Ton- und Filmträger und Sachkultur der Kompanien und des Bundes wurden und werden in der Regel im privaten Umfeld oder in Vereinsgebäuden der Gebirgsschützen sowie bisweilen in Gemeinde- oder Stadtarchiven gesammelt und aufbewahrt“, betont Kühn.

Geschichte lückenhaft

Ansätze zu einem Zentralarchiv der Gebirgsschützen wurden in den 1970/80er-Jahren in Miesbach gemacht, wo ein diffuser, unvollständiger Sammlungsbestand von Kopien und originalen Dokumenten im Stadtarchiv deponiert liegt. Wie bei den schriftlichen Quellen fehlt aber ein genauer Überblick über Umfang und Zahl der Gegenstände materieller Kultur, zu der Objekte wie die „Gotzinger Trommel“ oder die von Kronprinz Rupprecht gestiftete Landesschützenfahne gehören.



Wie Martin Bachhuber betont, soll nun im Kloster Benediktbeuern ein zentrales Dokumentationszentrum für Gebirgsschützen entstehen, um einen umfassenden Überblick über die verstreuten Archivalien zu erhalten. „Dazu ist im ehemaligen Wirtschaftshof im Meierhof die Errichtung von Ausstellungs-, Archiv-, Büro- und Besprechungsräumen vorgesehen“, sagt Bachhuber, der sich in diesem Zusammenhang sehr darüber freut, dass seine Fraktionskollegen aus dem gesamten Freistaat diesem doch vorwiegend für Oberbayern relevanten Thema eine so große Bedeutung beimessen. Denn bisher gebe es keinen zentralen Ort, an dem die lange Tradition der Bayerischen Gebirgsschützen erlebbar ist.



Vorläufer der Gebirgsschützen

Die bayerischen Gebirgsschützen sind organisiert in örtlichen Kompanien, sechs Gauen/Bataillonen und seit 1951 im Bund der Bayerischen Gebirgsschützen. Vorläufer der Gebirgsschützen finden sich in den Verteidigungsformationen der bayerischen Landwehr seit dem Spätmittelalter. Die militärische Funktion und den entsprechenden Verband haben sie mit den bayerischen Armeereformen der 1860er Jahre verloren, ist dem Archiv zu entnehmen. Viele der örtlichen Kompanien der Gebirgsschützen sind daraufhin aufgelöst worden.



Fünf Kompanien: Benediktbeuern, Gmund, Gaißach, Lenggries, Wackersberg, die auch für Repräsentationszwecke des Königshauses herangezogen wurden, überdauerten bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Mit Unterstützung des 1951 gegründeten Bundes der bayerischen Gebirgsschützen suchte man mancherorts nach den abgebrochenen Traditionen der Gebirgsschützen, so dass zahlreiche Wieder- und Neugründungen örtlicher Kompanien erfolgten.



Die Gebirgsschützen haben sich der Erinnerung an die Erhebung Oberländer Bauern 1705 („Sendlinger Mordweihnacht“) angenommen. Sie betreiben Projekte der Denkmal- und Volksmusikpflege, verstehen sich als Wahrer bayerischer Volksfrömmigkeit, Trachten und Volkskultur und üben sich in Anlehnung an ihre Ursprünge als Schützen. Jedes Jahr versammeln sie sich an einem der Kompaniestandorte zum Patronatstag aller Gebirgsschützen.

Immaterielles Erbe

Nach Ansicht der CSU-Abgeordneten bedeutet ein Dokumentationszentrum nicht nur die Organisation und Aktivitäten der Gebirgsschützen, sondern auch eine besonders exponierte Form von Traditions- und Identitätsstiftung. „Es handelt sich um ein für den Freistaat bedeutendes materielles und immaterielles Kulturerbe“, sind sich Bachhuber und Kühn einig.