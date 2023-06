Neues Kreuz für Benediktenwand: „Dorfpower“ versetzt Berge

Von: Antonia Reindl

Gemeinsamer Aufbau 1958: Damals war das Aufstellen des Kreuzes auf der Benediktenwand eine Aktion von vielen Helfern - so wie heuer von den Aktiven in Benediktbeuern. © Feuerwehr Benediktbeuern

Benediktbeuern - Mit Muskelkraft, vor allem mit Teamwork: So soll das neue Gipfelkreuz die Benediktenwand hinauf. Das ist der Plan von Bergwacht und Feuerwehr.

Bereits im vergangenen Herbst 2022 wurde das alte Kreuz, in Teilen von Fäulnis befallen, von der Spitze geholt – nach mehr als sechs Jahrzehnten. Der Nachfolger soll schon bald an den Ort seiner Bestimmung getragen wird. „Kein kleines Unterfangen“, betont Benediktbeuerns Bürgermeister Anton Ortlieb bei der Vorstellung der Planungen im Rathaus.

Das letzte Kreuz stammt von 1958

Bereits seit 1877 ziert ein Kreuz den rund 1800 Meter hohen Gipfel der Benediktenwand. Im Laufe der Zeit wurde das Kreuz mehrmals ersetzt: 1897, 1919, 1930 und 1958. Das Letzte beanspruchte über 60 Jahre den Gipfel für sich. Es „hat erstaunlich lange gehalten“, meint Lorenz Kellner von der Feuerwehr Benediktbeuern. Gemeinsam mit der Bergwacht Benediktbeuern geht die Feuerwehr heuer die Aufstellung an. Die Bergwacht kenne das Gebiet „wie ihre Westentasche“, sagt Kellner. Mit Blick auf das Unterfangen meint er: „Da brauchen wir eine tatkräftige Mannschaft.“ Die Aufstellung des neuen Kreuzes ist für Juli geplant.

Mit Muskelkraft wurde 1958 das Gipfelkreuz die Benediktenwand hochgetragen - so soll es heuer wieder sein. © Feuerwehr Benediktbeuern

Neuer Stamm aus Lärche

Im vergangenen Dezember 2022 wurde der Stamm für das neue Kreuz umgeschnitten, verrät Sebastian Rieger jun., Vorsitzender der Feuerwehr. Aus Lärchenholz, das sei witterungsbeständig, so Kellner. Das sei Eiche zwar auch, doch ist das Laubholz deutlich schwerer. Das Kreuz werde 9,60 Meter hoch, 4,80 Meter breit, verrät Rieger. Der Hauptstamm wiege „plus minus“ 600 Kilogramm, der Querbalken die Hälfte davon. In den Maßen ist das Kreuz dem Vorgänger nachempfunden. Auch die Stahlbeschläge von damals habe man beim Abbau im letzten Herbst erhalten, erklärt Bergwacht-Bereitschaftsleiter Manuel Guglhör. „Unsere Vorgänger haben sich da viele Gedanken gemacht.“ Die Lebensdauer spricht schließlich für sich: „64 Jahre sind schon eine Hausnummer.“

„Es sind echt viele, die da anpacken“: Das Manuel Guglhör (r.), Bereitschaftsleiter der örtlichen Bergwacht, bei der Vorstellung des Planungsstands – an der auch Richard Hausmann vom Presseteam (l.) und Bürgermeister Anton Ortlieb (Mitte) teilnahmen. © Antonia Reindl

Hubschrauber ist kein Thema

Händisch wird das Kreuz auf den Gipfel getragen, „mit gemeinschaftlicher Dorfpower“, sagt Guglhör. „Es sind echt viele, die da anpacken.“ Rund 140 Paar muskulöse Arme. Engagierte aus unterschiedlichen Ortsvereinen. Natürlich könnte man das Kreuz via Hubschrauber nach oben bringen. Doch das wollte man nicht. Es soll eine Gemeinschaftsaktion sein, rein mit Muskelkraft, betont Kellner. Knapp 700 Höhenmeter auf zum Teil sehr steilen und nicht allzu breiten Wegen muss man überwinden. „Mit einem Mittelklassewagen“ von fast zehn Metern Länge, vergleicht Kellner das Kreuz-Gewicht. Doch er ist zuversichtlich. In der Vergangenheit habe man das „mit eher weniger Leuten geschafft“.



„Es soll eine Gemeinschaftsaktion sein“: Das sagt Lorenz Kellner (l.) von der Feuerwehr Benediktbeuern. Der Lärchenstamm für das neue Kreuz sei im vergangenen Dezember umgeschnitten worden, verrät Vorsitzender Sebastian Rieger junior (r.). © Antonia Reindl

Altes Kreuz zu Kruzifxen

Seit rund eineinhalb Jahren laufen die Planungen. Rund 25 Engagierte leisten die Vorarbeit. Als das alte Kreuz im Herbst zurückgebaut wurde, sei dieses in 70 Zentimeter großen Stücken, jedes rund 35 Kilogramm schwer, vom Gipfel getragen worden, erzählt Rieger. Aus den Fragmenten sollen kleine Kruzifixe gefertigt und in Benediktbeuern „in Umlauf gebracht“ werden.



Spenden willkommen Wer das Gipfelkreuz-Projekt finanziell unterstützen möchte, der kann seine Geldspende auf folgendes Konto überweisen: Sparkasse Tölzer Land, IBAN DE69 7005 4306 0011 1111 76, BIC BYLADEM1WOR, Konto 111 111 76, BLZ 700 543 06. Verwendungszweck „Benediktenwandkreuz“.

Sicherheit ist wichtig

Neben Vorfreude herrsche auch eine „Angespanntheit“, meint Richard Hausmann vom Presseteam. Der Sicherheitsaspekt sei bei der Aufstellung des Kreuzes nicht zu unterschätzen. Ebenfalls nicht die Kosten für Abtransport und Transport, für das Material wie Holzelemente, Fundamente, Beschläge und Seilsicherungen sowie für die Versorgung der Engagierten. Gerade laufe eine Spendenaktion, sagt Bürgermeister Anton Ortlieb. Alle Spenden, die derzeit die Stiftung der Gemeinde erreichen, kommen dem Projekt zugute.

Besondere Bedeutung für Feuerwehr

Das Gipfelkreuz trage eine besondere Bedeutung für die Feuerwehr, denn es sei ein Zeichen für die gefallenen Kameraden, erzählt Sprecher Hausmann. Eine Bedeutung, die auch in einem Lied festgehalten worden ist. Zeilen und Noten sind der Benediktenwand und dem Kreuz gewidmet. In dem Text von Josef Huber heißt es, dass die Wehr das Denkmal „zum Angedenken derer all, die niemals sehn der Heimat Tal“, aufstelle. Und auch das Kreuz selbst wird beschrieben, als „von schmucklos schlichter Art“ und zugleich „wetterfest und felsenhart“.