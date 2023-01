Wer künftig Bauträger sein wird, ist noch unklar

Hotelentwicklung des Zwei- und Vier-Sterne-Hotel an der Bockschützstraße

Von: Michaela Schubert

Das ehemalige Sportstudio Hirsch, an dessen Stelle die Stadt eigentlich zwei Hotels entstehen lassen möchte. © Karl Bock

Bad Tölz – Das private Hotelprojekt von Investor Johannes Tien aus der Wackersberger Höhe schreitet voran.

Wie unlängst berichtet, ist der Rohbau bereits fertig. Die Inbetriebnahme soll im nächsten halben Jahr erfolgen. Ein weiteres Hotelvorhaben wird sicher noch einige Zeit auf sich warten lassen. Die Rede ist vom Vorhaben der Stadt Bad Tölz an der Isar – dort, wo bislang das ehemalige Hallenbad und spätere Sport Studio Hirsch vor sich hindämmert. In seiner letzten Sitzung im alten Jahr hat der Bauausschuss des Stadtrates nun den Hotel-Bebauungsplan auf den Weg gebracht.

Wie Bauamtsleiter Christian Fürstberger berichtete, wurde nach der Beschlussfassung im Mai 2021 der Vorentwurf des Bebauungsplanes im September und Oktober 2022 öffentlich ausgelegt. Dabei hatten die Träger öffentlicher Belange, also vor allem Behörden, die Möglichkeit, ihre Stellungnahmen abzugeben. Diese wurde nun in der letzten Sitzung im Jahr 2022 vorgestellt und diskutiert.

Das angedachte Gebiet wurde eingehend diskutiert

So stellt beispielsweise die Regierung von Oberbayern fest, dass es sich bei dem gut einen Hektar großen Planungsgebiet um einen „wassersensiblen Bereich“ am westlichen Rand der Isar handelt. Die Risiken durch Hochwasser sollten „so weit als möglich verringert werden“, zudem sollten die Buchen an der westlichen Hangkante „erhalten werden“. Insgesamt seien aber, so Fürstberger, „die grundsätzlichen Konflikte lösbar“. Da das gesamte Gebiet schon einmal aufgeschüttet wurde, müsse man sich aber Gedanken über eventuelle Altlasten machen.



Auch die Tölzer Stadtwerke hatte einige Anmerkungen, so muss etwa das dort stehende private Wohnhaus, das bisher vom Isarleitenweg versorgt wird, neu angeschlossen werden.



Auf die Frage von Johannes Gundermann (Grüne) erklärten sowohl Fürstberger als auch Bürgermeister Ingo Mehner (CSU), dass „jeder das Baurecht nutzen“ könne. Das jetzige Bebauungsplanverfahren lege fest, wie sich die Stadt die künftige Bebauung mit zwei Hotels vorstelle. Der vorliegende Entwurf wurde vom Bauausschuss einstimmig gebilligt und wird nun erneut fünf Wochen öffentlich ausgelegt.



Wer künftig Bauträger sein wird, ist noch unklar

Ob der bisherige Bauträger, die Merz Objektbau aus Aalen das Projekt weiter verfolgt, ist momentan vollkommen offen. Auf der Homepage des Unternehmens wird von einer Baugenehmigung im September 2022 ausgegangen und ein Baubeginn im Februar 2023 avisiert. Zwei Jahre später sollen die beiden Hotels dann fertig sein.



Vorgesehen sind ganz konkret zwei Baukörper mit 142 Zimmern (Vier-Sterne-Bewertung) und 102 Zimmer der 2-Sterne-Kategorie sowie eine Tiefgarage mit 1.900 Quadratmetern. Insgesamt sollen entlang der Bockschützstraße 9.500 Quadratmeter bebaut werden. Wenig begeistert sind davon die Anlieger des Isarleitenweges, die befürchten, dass die beiden Hotelklötze höher ausfallen, als der vor allem mit Buchen bewachsene Abhang hinunter zur Isar.



Ein Blick zurück auf den Merz Objektbau

Rückblick: Eineinhalb Jahre ist es her, seit Vertreter der Merz Objektbau, des Betreibers Tristar Hotelgruppe und des Markengebers, der Accor-Gruppe, das Konzept für die geplanten Häuser „Mercure“ und „ibis budget“ im Stadtrat vorstellten. Damals hieß es vom Bauunternehmen: „Wir sind in Abstimmung mit unserem Betreiber der Meinung, dass der Hotel-Standort Bad Tölz mit seiner attraktiven wirtschaftlichen und kulturellen Umgebung, der Natur sowie der zahlreichen Sport-, Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten die geplanten Hotelkapazitäten benötigt, um sich weiterzuentwickeln.“



Tatsache ist, dass sich auf dem Gelände an der Bockschützstraße zwischen dem städtischen Parkhaus und dem zum 31. Oktober 2020 geschlossenen Sport Studio nichts Erkennbares getan hat und das Bebauungsplanverfahren bislang noch keinen konkreten Bauantrag nach sich gezogen hat. Ein Baubeginn in wenigen Wochen dürfte damit wohl eher auszuschließen sein. Karl Bock