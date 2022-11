Toni Reiser wird Nachfolger von Georg Gerg – Zahlreiche Jubilare geehrt

Von: Michaela Schubert

Teilen

Der neue Vorstand des Lenggrieser Handwerkervereins zusammen mit Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (l.). © Hans Demmel

Lenggries – Die Neuwahlen beim Handwerker- und Gewerbeverein Lenggries ergaben unter anderem: Georg Gerg tritt zurück, Nachfolger wird Toni Reiser.

Elf Jahre war Georg Gerg engagierter Vorstand vom Handwerker- und Gewerbeverein Lenggries. In seine Amtszeit fiel die Organisation und Durchführung von zwei Gewerbeausstellungen sowie die Abwicklung des 175-jährigen Vereinsjubiläums. Bei der jüngsten Hauptversammlung im „Alpenfestsaal“ stellte sich Gerg nicht mehr zur Wahl auf – sein Nachfolger ist Toni Reiser.



Bevor es jedoch zur Abstimmung kam, blickte der scheidende Vorstand noch einmal zurück und freute sich über den guten Besuch: „Es ist schön in einer Zeit wo nur noch geschimpft und gejammert wird einen solchen Zusammenhalt zu spüren. Ihr seid wirklich treue Seelen“, sagte Gerg und weiter: „Unseren Betrieben geht es gut. Die Aussagen und Prognosen machen allerdings nicht unbedingt Hoffnung. Es wird schlechte Stimmung verbreitet. Es wäre schön, wenn die Politik eine Lösung hätte.“



„Es ist schwer einzuschätzen in welche Richtung es geht“

Den Blick auf Preissteigerungen und Energiekosten gerichtet meinte Gerg: „Es ist schwer einzuschätzen in welche Richtung es geht. Hoffentlich kommt es nicht zu schlimm.“ Im Bereich Gastro und Gewerbe glaubt Gerg an spürbare Auswirkungen der Corona-Pandemie: „Es geht wieder weg vom Regionalen hin zum Discounter“, betonte er.

Auch Stefan Klaffenbacher meinte in seinem Grußwort: „Es ist schwierig, Positives zu berichten. Wenn uns die Bundesregierung weiterhin so im Stich lässt, wird es dramatisch.“ Den Blick nach vorne gerichtet glaubt der Bürgermeister: „Die nächste Flüchtlingswelle wird kommen.“ Und für die anstehenden Arbeiten am Pflegeheim wünscht sich der Bürgermeister die Auftragsvergaben an möglichst viele Unternehmen aus der Region. Ein besonderes Lob gab es von Klaffenbacher für den neuen Lenggrieser Branchenführer: „Ein sehr informatives umfangreiches Nachschlagewerk.“



Dann ging es an die Neuwahlen: Toni Reiser wurde Nachfolger von Georg Gerg, Hubert Neumüller ist Stellvertreter des Vorstandes. Neuer Erster Kassier ist Benedikt Demmel jun. und Klaus Wasensteiner steht ihm zur Seite. Zum Schriftführer wählte die Versammlung Franz Baumgärtl jun. und als Besitzer gehört Michael Baumgartner sowie Stefan Funk zur Führungsriege. August März ist wie bisher Fähnrich, neue Kassenprüfer sind Andreas Mayr und Manfred Gasteiger. Es folgten die Ehrungen von 38 Jubilaren für langjährige Vereinszugehörigkeit, es wurden sieben Absolventen einer Meisterprüfung, ein Bautechniker sowie zwei Staatspreisträger mit Geschenken ausgezeichnet. Hans Demmel