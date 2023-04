Kritik der CSU an Bundesregierung – Neuwahlen beim Gaißacher Ortsverband

Die neu gewählte Vorstandschaft des CSU-Ortsverbands Gaißach eingerahmt vom CSU-Kreisvorsitzenden Thomas Holz (l.) und Bürgermeister Stefan Fadinger: (ab 2.v.l.) Schriftführer Michael Partenhauser, Vorsitzender Nikolaus Simon, Schatzmeister Maximilian Wenk und Stellvertreter Walter Endrich. © Bannier

Gaißach - Beim Gaißacher CSU-Ortsverband fanden jüngst Neuwahlen statt. Die Versammlung nutzten Vertreter auch, um ihren Unmut gegen die Bundesregierung in Bezug auf bayerische Interessen kundzutun.

Die langjährige Schriftführerin Renate Schlosser kandidierte nicht mehr und wurde durch Michael Partenhauser ersetzt. Als Schatzmeister wurde Maximilian Wenk in seinem Amt bestätigt. Alle vier Vorstandsmitglieder wurden in schriftlicher, geheimer Abstimmung einstimmig gewählt. Als sechs Beisitzer wurden Renate Schlosser, Georg Simon sen., Michael Eimansberger, Michael Danner, Renate Leismüller und Vitus Heimgreiter gewählt.

Neuaufnahmen und Austritte halten sich die Waage

Von den aktuell 52 Mitgliedern im Gaißacher Ortsverband haben 18 an der Versammlung teilgenommen. In einem Vierjahreszeitraum hat die Ortsgruppe damit sechs Mitglieder verloren, wobei dieser Rückgang laut Emrich auf Todesfälle zurückzuführen sei. Neuaufnahmen und Austritte hätten sich in dieser Zeit die Waage gehalten.



Als Wahlleiter fungierte CSU-Kreisvorsitzender Thomas Holz, der bei den Landtagswahlen im Herbst als Stimmkreis-Direktkandidat antritt. Der Kochler Bürgermeister und Stellvertretender Landrat möchte sich „nah vor Ort und nahe an den Menschen“ für die Region einsetzen.

Streichung von Direktmandaten bezeichnet Thomas Holz als „böse Attacke gegen die Demokratie“

Die Interessen von Bayern und seiner Bevölkerung in den Vordergrund zu stellen, habe „in letzter Zeit enorm an Bedeutung gewonnen“, betonte Holz: „Mit voller Absicht sitzt jetzt kein Vertreter aus dem größten Bundesland Bayern mehr im Bundeskabinett.“ Die Wahlrechtsreform der Berliner Ampelregierung mit ihrer „gezielten Abkehr von der personalisierten Verhältniswahl und Streichung von Direktmandaten“ bezeichnete Holz als „böse Attacke gegen die Demokratie, gegen Bayern und gegen die CSU“.



Völlig ignoriert sieht Holz bayerische Interessen insbesondere etwa auch „bei der Erbschaftssteuer, wenn ein Haus im bayerischen Süden bei der Übergabe an die Nachkommen um ein Vielfaches höher bewertet wird als etwa in Greifswald“.

Brennpunkt-Thema Wolfsansiedlung in Südbayern

Und beim Thema Wolf: Mit 1.500 bis 2.000 Tieren und 161 nachgewiesenen Rudeln habe das dicht besiedelte Deutschland inzwischen eine höhere Wolfsdichte als das vergleichsweise menschenleere Osteuropa und Kanada, betonte Holz. „Wenn sich die Beutegreifer weiterhin ungehemmt vermehren, werden die Artenvielfalt, die Freihaltung von Nutztieren und damit auch unsere landeskulturell und ökologisch bedeutsame Almwirtschaft massiv unter Druck geraten. Doch das wird in Berlin absolut ignoriert.“

Der parteilose Gaißacher Bürgermeister Stefan Fadinger informierte über laufende Investitionen der Gemeinde in Turnhalle und Kindertagesstätte. Den Wohnungsbau erachtete er als besonders dringlich. „Doch die politischen Rahmenbedingungen aus Berlin sind nicht dafür geeignet, dass wir das vor Ort überhaupt bewerkstelligen können.“ So fehlten etwa Instrumente, um jungen Familien in ihrer Heimat eine Perspektive zu geben. „Dafür brauchen wir rechtsverbindliche Einheimischenmodelle.“ Rainer Bannier