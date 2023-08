Gerichtsurteil gefallen: Investoren dürfen Wohnungen in Tölz verkaufen

Den Verkauf der 25 Eigentumswohnungen an der Tölzer Schützenstraße kann die Stadt Bad Tölz nicht verhindern. © Karl Bock

Bad Tölz – Glaubt man den Angaben auf der Homepage, so sind noch einige Wohnungen frei in den beiden Häusern, die in den vergangenen Jahren an der Schützenstraße in Bad Tölz entstanden sind.

Sie werden unter „Neues Wohnen am Kurpark“ zum Kauf angeboten. Das gefällt der Stadt nicht und kann es nun nach einem ergangenen Gerichtsurteil nicht mehr verhindern.

Mit den beiden Wohnblöcken auf dem ehemaligen Alpamare-Gelände im Badeteil hat sich der Tölzer Stadtrat in der jüngeren Vergangenheit mehrfach befasst. Man war der Meinung, dass neuen (Miet-)Wohnungen im Badeteil dem Tourismus dienen, Eigentumswohnungen dagegen „die städtebauliche Entwicklung gefährden“ würden.

Deshalb wollte man dem Bauherrn, der Swiss Life AM Development Residential GmbH aus Köln, den Verkauf der Immobilienanteile verbieten. Dazu hatte die Stadt bereits vor vielen Jahren eine entsprechende Satzung erlassen.

Da das Immobilienunternehmen mit den von der Stadt gemachten Einschränkungen nicht einverstanden war, kam es jetzt zu einem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht, das nicht im Sinne der Stadt ausging. Das hatte Bauamtsleiter Christian Fürstberger bereits in der entscheidenden Sitzung befürchtet. Inzwischen liegt die schriftliche Urteilsbegründung vor.



Satzung als unwirksam gekippt

Auf Nachfrage teilt die Stadt mit, „dass sich die Kritik des Gerichts bei der entsprechenden Satzung nicht auf inhaltliche Punkte, sondern lediglich auf das Procedere bezieht: Die korrekte Aufstellung in den 1990er-Jahren ist, auch weil damals die Vorgänge noch nicht in ein Ratsinformationssystem RIS eingespeist werden konnten, nicht nachzuweisen, obwohl der Vorgang wohl formell korrekt ablief. In der Folge wurde die Satzung als unwirksam gekippt. Das Stadtbauamt arbeitet aktuell an einer neuen Satzung.“



Die Vorgeschichte ist lang und komplex

Mehrfach befasste sich der Stadtrat mit dem Bauvorhaben auf dem ehemaligen Grundstück der Alpabob GmbH, sprich der Jodquellen AG, die dort das Freizeitzentrum Alpamare betrieben hatte. Jod AG-Chef Anton Hoefter, der seit Jahren wegen seiner Bauplanungen im Herzen des Kurviertels mit der Stadt im Clinch liegt, hatte einen Teil der Alpamare-Liegenschaften unmittelbar neben der evangelischen Kirche an das Schweizer Unternehmen verkauft. Dies erhielt im Oktober 2021 die Baugenehmigung vom Tölzer Landratsamt.

Zwischenzeitlich wurden die beiden Mehrfamilienhäuser in „Hybridbauweise“, also aus Beton mit Holzverkleidung, errichtet, sind allerdings noch nicht komplett fertiggestellt. Die Wohnungen, die bis einer Million Euro kosten sollen, werden aber bereits seit geraumer Zeit zum Kauf angeboten, was unter anderem den beiden Stadträten Michael Lindmair (FWG) und Johannes Gundermann (Grüne) auffiel, die deshalb eine entsprechende Anfrage stellten.

Die habe sich, so Bauamtsleiter Christian Fürstberger in der jüngsten Sitzung, mit den Nachfragen des Bauamtes bei verschiedenen Behörden überschnitten. Es sei nämlich aufgefallen, dass weder das beteiligte Notariat noch das Grundbuchamt informiert gewesen seien, dass die Stadt bereits vor Jahren eine Satzung erlassen habe, in der sie sich bei Bauvorhaben in Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion die Aufteilung von neugeschaffenen Baukörpern in Wohnungseigentum vorbehält.



Bereits 2005 wurde das an das Grundbuchamt gesendet, wie Fürstberger ergänzte. Da Tölz nach wie vor ein anerkannter heilklimatischer Kurort und Heilbad sei, wolle man keine hochpreisigen Eigentumswohnungen im Badeteil, sondern Mietwohnungen.



Das wird künftig wohl nur mit einer neuen, „wasserdichten“ Satzung, die dann auch vor Gericht Bestand hat, durchzusetzen sein. bo