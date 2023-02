Tölzer Stadtrat beschließt Geschwindigkeitsbegrenzung

Teilen

Auf der Nockhergasse gilt ab sofort Tempo 30 zum Schutz der Radfahrer in der Stadt. © Karl Bock

Bad Tölz - Ab sofort gilt in der Nockhergasse Tempo 30.

Wahrscheinlich haben es die wenigsten Verkehrsteilnehmer bemerkt, dass in der Nockhergasse westlich der Einmündung der Bairawieser Straße bis zur Säggasse und hinunter zur Isarbrücke Tempo 30 gilt. Entsprechende Schilder wurden dieser Tage angebracht.

Da in diesen Zonen von Bad Tölz normalerweise rechts vor links gilt, wurde bei den Einmündungen des Maierbräugasteiges und der Fröhlichgasse (bei der Bäckerei Detter) entsprechende Verkehrsschilder angebracht, die dem Verkehr auf der Nockhergasse Vorfahrt einräumen. Sinn dieser neuen Maßnahme ist es, die Radfahrer in diesem Bereich besser zu schützen.

Wie berichtet, hatte sich der Stadtrat im Jahr 2022 Gedanken gemacht, wie man Auto- und Lkw-Verkehr sowie die vielen Radler so lenken könnte, dass nichts passiert. Eine Straßenverbreiterung bei der Engstelle Irlbeckhaus kommt aus Kostengründen nicht infrage, auch die Markierung eines Fahrradstreifens wurde verworfen, da sonst alle Parkplätze wegfallen, was auch den Lieferverkehr stark beeinträchtigen würde.

Rathauschef Mehner macht publik: Nockhergasse künftig 30er-Zone

In der jüngsten Sitzung gab Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) nun bekannt, dass die Nockhergasse in die umgebende Zonengeschwindigkeitsbegrenzung „Tempo-30-Zone“ integriert wird. Damit gilt 30 km/h als Höchstgeschwindigkeit nicht nur in der Säg-, Fröhlich- und Rathausgasse sowie am Maierbräugasteig, sondern auch in der Nockhergasse.



Verworfen werden mussten dagegen Überholverbotsschilder, da Überholen bei der Einhaltung von 1,50 Meter Abstand zum Radfahrer ohnehin nicht zulässig sei, so das Landratsamt. Aus diesem Grund hat sich die Stadt für eine andere Möglichkeit entschieden: Nach dem Winter wird eine sogenannte Piktogrammkette angebracht. Es sind auf dem Asphalt aufgebrachte Fahrradsymbole. Piktogrammketten haben, wie Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach mitteilt, keine unmittelbare rechtliche Wirkung, sondern erfüllen eine Hinweisfunktion. Die Nockhergasse ist die erste Stelle in der Stadt, an der eine solche angebracht wird. Karl Bock