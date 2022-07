Oach-Festival in Bad Tölz geht in weitere Runde

Von: Franca Winkler

Teilen

Wie 2021 wird Sebastian Horn, Frontmann der Bananafishbones, wieder die Bühne rocken. © IsarStreetArt

Bad Tölz – Das Tölzer Kulturleben bietet aktuell ein Highlight nach dem anderen. Bald findet das Oach-Festival statt: Am zweiten Ferienwochenende vom 5. bis 7. August stehen unter anderem Kabarett-Hochkaräter Martin Frank, die Lokalmatadoren der Bananafishbones sowie Schauspieler Stefan Murr und „Käfer Mary“ auf der Bühne.



Bereits zum dritten Mal bauen die Stadtwerke Bad Tölz ihr historisches Bad für ein Wochenende in einen einzigartigen Open-Air-Festplatz mit großer Bühne, vielfältigen Foodtrucks und abwechslungsreichem Rahmenprogramm um. „Mit dem Oach-Festival geben wir den Tölzern eine Möglichkeit sich mit Freunden zu treffen, zu feiern und einfach eine gute Zeit zu haben – und das an einem Platz, an dem viele ihre Kindheit und Jugendzeit im Sommer verbracht haben.

Auch auf diesem Weg wollen wir unseren Besuchern gute Energie liefern“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Huber über die Beweggründe der Stadtwerke als Veranstalter des Festivals. Besonders stolz ist Reinhard Oberleitner, Chef der Freizeitbetriebe und Organisator, dass er den preisgekrönten Niederbayer Martin Frank für den ersten Tag des Events gewinnen konnte: „Viele Kabarettisten treten nicht auf Open-Air-Festivals auf, aber er war gleich mit an Bord und freut sich sehr auf seinen Auftritt in der Oach“.

Wenige Restkarten

Er tritt mit seinem Programm „Einer für alle – Alle für keinen!“ auf, wofür extra Sitzplätze für alle Besucher auf der Freibad-Wiese am Rande des Ellbacher Moors geschaffen werden. Aufgrund der großen Nachfrage, gebe es nur noch wenige Restkarten.

Eben noch Vorband von Johnny Depp beim Münchner Tollwood-Festival, werden die Bananafishbones am 6. August die Oach rocken: „Letztes Jahr mussten wir nach dem fünften Lied den Auftritt der Fishbones abbrechen, ein starkes Gewitter machte eine Weiterführung der Veranstaltung unmöglich. Das war sehr bitter für uns alle, denn di e Stimmung war bombastisch gut“, erinnert sich Oberleitner an 2021. Daher war es für die Bananafishbones eine Ehrensache, beim heurigen Festival nochmals auf die Bühne zu kommen und das Versäumte nachzuholen.



In seine Tölzer Heimat kommt der Schauspieler Stefan Murr am Sonntag zum großen Familientag in die Oach. Mit dabei hat er seine Schauspielkollegen Heinz-Josef Braun und Johanna Bittenbinder. Gemeinsam erzählen sie den Kindern am Vormittag um 11 Uhr ihre Geschichte von „Käfer Mary und Graf Bremsula“.

Auftritt in der alten Heimat

Wer die Drei kennt, der weiß, dass auch bei Erwachsenen kein Auge trocken bleibt, wenn das Trio Grimassen schneidet und das Publikum zum Singen und Mitmachen animiert. „Für mich als Tölzer ist es was ganz besonders in der Oach auftreten zu dürfen, hier habe ich viele Sommer meiner Jugend verbracht“, freut sich Murr schon auf seinen Auftritt in der alten Heimat.

Der Nachmittag gehört dann den Tölzer Vereinen und dem Musikzentrum Trommelfell. Viele verschiedene Angebote im Wasser und an Land versprechen einen kurzweiligen Aufenthalt für Jung und Alt.



Badegäste kommen trotz der Veranstaltungen nicht zu kurz: der Badbetrieb ist am Freitag und Samstag bis 16 Uhr möglich, am Sonntag zu den regulären Zeiten von 9 bis 19 Uhr. Nähere Infos zu Eintrittspreisen, Tickets und Veranstaltungszeiten unter www.stw-toelz.de.