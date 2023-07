Gewinner des „Oberland Jams“ winken Sachpreise aus der Skateboardindustrie

Wettbewerb „Oberland Jam 2023“ startet am 15. Juli auf der Tölzer Flinthöhe

Bereits beim ersten Oberland Jam im Jahr 2021 zeigten die Skater aus der Region ihr Können im Skatepark. © Bredlsport Oberland

Bad Tölz - Der noch junge Verein Bredlsport Oberland freut sich auf den dritten „Oberland Jam 2023“: Ein Skateboard-Wettbewerb, der am Samstag, 15. Juli, im Skatepark Bad Tölz auf der Flinthöhe stattfinden wird.

Eigentlich ist Bredlsport Oberland noch ein relativ junger Tölzer Verein. Wie berichtet, gründete diesen eine Gruppe aus hiesigen Snow- und Skateboardern im November 2020, mit dem Ziel, Akteure verschiedener Freestyle Sportarten zusammenzubringen.

Und das haben die Bredlsportler dann auch getan. 2021 startete das erste Oberland Jam, das heuer bereits zum dritten Mal stattfindet. Die positive Resonanz der Skater, die teilweise aus allen Ecken des Oberlandes angereist waren, habe die Jungs von Bredl­sport deshalb ermutigt, den Oberland Jam als wiederkehrende Veranstaltung im Landkreis zu etablieren.

„Ein spannender Tag voller Action und Unterhaltung für Jung und Alt“

Laut Veranstalter wird der Wettbewerb auch dieses Jahr „ein spannender Tag voller Action und Unterhaltung für Jung und Alt“. Geboten werden am Samstag, 15. Juli, ein „Best Trick-Contest“ (14 Uhr), „Game of Skate“ (16 Uhr) sowie die Krönung des „Tölzer Bademeisters“ beim Pool-Wettbewerb um 18 Uhr.

Bei allen Disziplinen „steht nicht nur der sportliche Wettkampf im Vordergrund, sondern auch das gesellige Miteinander beim Plaudern, Essen und Trinken“, berichtet Florian Schuster, Zweiter Bredlsport-Vorsitzender.

Beim „Oberland Jam 2023“ heuer erstmals „Kids Jam“ mit dabei

Besonders stolz ist der Skater-Verein darauf, heuer erstmals den „Kids Jam“ anzubieten. Dieser beginnt um 12 Uhr. Seit der Gründung der sogenannten Bredlkids innerhalb der Jugendförderung des Vereins durch Tobias Zehetmeier habe sich eine beeindruckende Anzahl von talentierten Nachwuchs­skatern entwickelt, sagt Schuster.



Das Event „Kids Jam“ biete jungen Skatern eine Plattform, „um ihre Fähigkeiten zu präsentieren und ihr Talent vor einem begeisterten Publikum unter Beweis zu stellen“ betont Schuster und lädt alle Skateboard-Begeisterte, Familien und Sportfans ein: „den Tag im Skatepark auf der Flinthöhe in entspannter Atmosphäre zu genießen“.

Gewinner des „Oberland Jams“ winken Sachpreise aus der Skateboardindustrie

Die Gewinner der einzelnen Wettbewerbe werden mit Sachpreisen von ausgewählten Sponsoren aus der Skateboardindustrie belohnt. Bredlsport freut sich heuer besonders über die Unterstützung der beiden in Tölz ansässigen Firmen „Habit Skateboards“ und „Emillion Skateboards“ sowie „Volcom“ und den Garmischer Shop „Edge2Edge“ für das dritte Oberland Jam in der Kreisstadt mit an Bord zu haben.