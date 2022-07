130 Personen begleiten Menschen mit Behinderung

Oberland Werkstätten in Gaißach als zuverlässiger Partner

Von: Franca Winkler

Teilen

Mit Hilfe der Oberlandwerkstätten am Arbeitsleben teilhaben: Stefan Markus arbeitet bei Oberland Firmenintegriert bei Roche Diagnostics. © Oberland Werkstätten

Gaißach – Auch wenn das Covid-19-Virus im vergangenen Jahr allgegenwärtig war und den Arbeitsalltag beeinflusst hat, gab es positive Entwicklungen in den Oberland Werkstätten.

Der Neubau des Oberland Impuls-Gebäudes in Geretsried, das Raum für über 50 Menschen mit seelischen Erkrankungen bietet, konnte nach langer Planungszeit gestartet werden.

„Wir haben das Jahr 2021 trotz Pandemie und großen Herausforderungen gut gemeistert!“, erklärt Oliver Gosolits, Geschäftsführer der Oberland Werkstätten. „Wir schaffen für diese Menschen ein Arbeitsplatzangebot, das es bisher im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen noch nicht gibt.“



Mit Hilfe der Oberlandwerkstätten am Arbeitsleben teilhaben: Marco Gründinger ist über das Angebot Oberland Arbeitsassistenz zur Unternehmensgruppe Bauer in Weilheim gekommen und arbeitet dort in Festanstellung. © Oberland Werkstätten

Die Oberland Werkstätten sind ein zuverlässiger Zulieferer und Dienstleister für regional ansässige Unternehmen, auch in Krisenzeiten. Alle Aufträge habe man ausführen und sogar noch Kooperationen ausbauen können und so die regionale Wirtschaft unterstützt. Auch das Angebot an inklusiven Arbeitsplätzen in Unternehmen aus der Region konnte während der Pandemie stabil aufrechterhalten werden. Aktuell nehmen über 100 Menschen mit Behinderungen das Angebot wahr, direkt in Firmen des ersten Arbeitsmarktes zu arbeiten. Davon arbeiten im Rahmen von Oberland Firmenintegriert knapp 80 Mitarbeitende auf Gruppenarbeitsplätzen in insgesamt vier kooperierenden Unternehmen wie zum Beispiel bei Roche Diagnostics in Penzberg. „Ich bin jetzt zuständig für die Ausgabe der Corona-Selbsttests, die man sich bei mir abholen kann. Diese Arbeit gab es vor Corona nicht“, beschreibt Stefan Markus, der bei Oberland Firmenintegriert bei Roche Diagnostics beschäftigt ist. Über 20 Mitarbeitende unterstützen darüber hinaus regional ansässige Unternehmen durch das Arbeitsangebot Oberland Arbeitsassistenz. Hierbei werden die Mitarbeitenden durch Arbeitsassistenten der Oberland Werkstätten beim Kunden vor Ort punktuell begleitet.



130 Personen begleiten Menschen mit Behinderung

In 2021 beschäftigte die Oberland Werkstätten GmbH 603 Menschen mit Behinderungen und konnte einen Umsatz von rund 23,8 Millionen Euro erzielen. Dieser setzt sich aus den Produktions- und Betreuungserlösen zusammen. Das rund 130-köpfige Fachpersonal begleitet die Menschen mit Behinderungen und bietet ein vielfältiges und individuelles Arbeitsangebot an.