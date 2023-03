Öko-Genossenschaft „KlosterGut Schlehdorf“ kauft Karpfsee

Von: Andreas Sauer

Die „KlosterGut Schlehdorf e.G.“ hat das Areal rund um den Karpfsee von den Missionsdominikanerinnen gekauft. Vollständig abbezahlt werden soll es bis Ende 2023. © Archiv KlosterGut

Schlehdorf – Der Kaufvertrag für den Karpfsee wurde unterzeichnet. Somit gehört das Areal nun der Öko-Genossenschaft „KlosterGut Schlehdorf“. Ein Großteil des Kaufpreises in Höhe von 2,85 Millionen Euro wurde bereits an die Missionsdominikanerinnen bezahlt. Bis Ende 2023 soll die Restschuld getilgt werden.

Die Öko-Genossenschaft „KlosterGut Schlehdorf“ bewirtschaftet seit 2012 die ehemaligen landwirtschaftlichen Güter der Ordensschwestern. Nach dem Hofstellen-Kauf im Jahr 2021 hat die Genossenschaft nun das Grünland und den in der Mitte dieser Flächen gelegenen Karpfsee erworben – eine Fläche von insgesamt 55 Hektar für 2,85 Millionen Euro. Dies gelang durch die Unterstützung vieler Privatpersonen und mit Hilfe zweckgebundener Mitgliederdarlehen.



„Wir haben es geschafft! Unser Herzensprojekt, die landwirtschaftlichen Flächen von den Ordensschwestern erwerben zu können, konnten wir mittlerweile umsetzen“, äußert sich Vorstandsmitglied Mark Rochlus erfreut. „Wir sind mächtig stolz, dass wir bisher schon so viele Privatpersonen für die Finanzierung gewinnen konnten.“

„Sanfte Befischung“

Ziel der gemeinwohl-orientierten Genossenschaft ist es, die ehemals gepachteten Flächen dauerhaft naturschutzverträglich zu bewirtschaften. Rund um den Karpfsee herum liegen Wiesen, Weiden, Ackerflächen und Biotope sowie mehrere kleine Stallgebäude. „Der Natur- und Artenschutz steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen für das im Herzen der Fläche gelegene Areal“, betont Vorstandsmitglied Manfred Gassner. „Der Karpfsee sowie seine Sumpf- und Uferbereiche sind Lebensraum für seltene oder bedrohte Arten. Diese Flächen sollen auch für umweltpädagogische Angebote genutzt werden.“ Für den See selbst komme „eine sanfte Befischung“ in Frage, um einen gesunden Nährstoffkreislauf zu gewährleisten. Das im Entwurf befindliche Nutzungskonzept sehe vor, dass der See vom gemeinnützigen Verein Bildung und Natur gepachtet wird.



Dieses Land will die Schlehdrofer Genossenschaft vor Spekulationen schützen und langfristig bewahren, um darauf eine zukunftsfähige regenerative Landwirtschaft umzusetzen und die bestehenden Mitmach- und Bildungsangebote auszubauen. Der Flächenerwerb ist die bisher größte finanzielle Herausforderung für das „KlosterGut“. Ohne Finanzierungshilfe durch engagierte Privatpersonen wäre der Flächenerwerb nicht möglich geworden.



Informieren: Weitere Infos zum Projekt oder Flächenkauf sind auf www.werte-papiere.de sowie auf www.klostergut-schlehdorf.de zu finden.

Zentrales Element des Finanzierungskonzeptes sind zweckgebundene Mitgliederdarlehen: Seit Beginn der Kampagne konnten mehr als 70 Einzeldarlehen abgeschlossen werden und so lagen Ende 2022 Mittel über 1,1 Millionen Euro vor. Zusammen mit dem 1,5 Millionen Euro starken Bankkredit konnte der Großteil des Kaufpreises bereits an die Ordensschwestern der Missionsdominikanerinnen überwiesen werden, die restlichen Zahlungen sollen bis Ende 2023 folgen, damit auch die Gewässerfläche in das Eigentum des KlosterGut übergehen kann. Für den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung des Vorhabens benötigt die Genossenschaft noch 250.000 Euro Mitgliederdarlehen.

Machen Pläne für 2023: Der Vorstand der Öko-Genossenschaft „KlosterGut Schlehdorf“ um (v.l.) Sebastian Kukula, Manfred Gassner und Mark Rochlus. © Andreas Sauer

Neue Leitung

Seit Anfang 2022 steht die Landwirtschaft der Genossenschaft unter neuer Leitung von Manfred Gassner, Mark Rochlus und Sebastian Kukula. Ebenso wurde vergangenes Jahr der Stall mit viel Eigenleistung umgebaut, da die Mutterkuh-Rinderherde bereits kräftig wächst. In den letzten Monaten sind sieben quietschfidele Murnau-Werdenfelser Kälber auf die Welt gekommen.



Für 2023 hat sich die Landwirtin unter anderem vorgenommen, die Fruchtfolge auf den Ackerflächen und die Vermarktung der schmackhaften Kartoffeln zu verbessern sowie mehr Tier- und Blühpatenschaften einzuwerben. In Planung sind ferner Landschaftspflegemaßnahmen wie das Anpflanzen von Hecken und schattenspendenden Bäumen sowie der Ausbau von Mitmach- und Ernteaktionen.