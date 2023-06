Offenbar gerast: Biker bei Motorradunfall am Kesselberg schwer verletzt

Von: Andreas Baar

Unfall in Linkskurve: Die B11 am Kesselberg war für circa eine Stunde gesperrt. © Wasserwacht Walchensee

Kochel - Ein schwerverletzter Biker und eine gesperrte B11: Auf der Kesselbergstrecke bei Kochel gab es am Wochenende den nächsten Motorradunfall.

Zum dem schweren Motorradunfall kam es am Sonntag (25. Juni) gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße B11 im Gemeindebereich von Kochel. Laut Polizei fuhr ein 23-Jähriger aus Apfeldorf mit einer Suzuki die beliebte Kurvenstrecke bergauf Richtung Walchensee. In einer Linkskurve kam er nach Polizeiangaben mit „laut Spurenlage und Zeugenhinweisen offenbar sehr hoher Geschwindigkeit“ allein beteiligt zu Sturz. Der Biker prallte schwer gegen den rechten Unterfahrschutz. Von dort wurde der Fahrer samt Maschine zurück auf die Fahrbahn geschleudert und die Suzuki kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Pkw Volvo.

Der Volvo war mit vier Personen besetzt. Dessen 43-jähriger Fahrer aus München hatte laut Polizei keine Chance, trotz Ausweichmanövers nach rechts, die Kollision zu verhindern. Der Motorradfahrer prallte zudem noch seitlich gegen den hinter dem Volvo abwärts fahrenden Pkw Skoda eines 47-jährigen Münchners. Dessen ebenfalls mit vier Personen besetzter Wagen wurde dabei aber nicht beschädigt.

Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde zunächst mit dem Rettungswagen und dann mit dem Hubschrauber in das Unfallkrankenhaus Murnau gebracht. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Schaden am Motorrad sowie an dem Volvo beläuft sich laut Polizei jeweils circa 3000 Euro. Der Schaden an der Schutzplanke, geschädigt ist die Straßenmeisterei Bad Tölz, wird auf circa 2000 Euro geschätzt..

Neben der Feuerwehr Kochel mit 30 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen waren auch die First Responder der Wasserwacht Walchensee mit vier Kräften vor Ort. Der starke Ausflugsverkehr wurde geregelt und die Erstversorgung des Verletzten bewerkstelligt. Die Kesselbergstrecke war zur Unfallaufnahme und Bergung des Verletzten für etwa eine Stunde gesperrt.