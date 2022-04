Offenes Ganztagsprogramm an der Mittelschule Tölz, Gaißach und Lenggries

Teilen

Die Tölzer Südschule ist die einzige Mittelschule in Bad Tölz. Ab kommendem Schuljahr gibt es dort ein „offenes Ganztagsangebot“ für Schüler ab der 5. Klasse. © Karl Bock

Bad Tölz - Ab kommendem Schuljahr gibt es in der Tölzer Südschule ein „offenes Ganztagsangebot“ für Schüler ab der 5. Klasse. Damit kommt will man unter anderem Schülern entgegenkommen.

Die Südschule an der Krankenhausstraße ist die einzige Mittelschule in Bad Tölz, nachdem die Jahnschule bereits 2010 weggefallen ist. Für die Schüler ab der 5. Klasse gibt es ein Ganztagsangebot in gebundener Form, bei dem sich Unterricht und andere Angebote abwechseln. Die Grundschüler sind davon nicht betroffen.

Schüler müssen nicht mehr an allen Wochentagen nachmittags anwesend sein

Aus verschiedenen Gründen soll ab dem kommenden Schuljahr 2022/23 ein offenes Ganztagsangebot eingerichtet werden, das bedeutet, dass die Schüler nicht mehr an allen Wochentagen am Nachmittag da sein müssen. Damit kommt man unter anderem Schülern entgegen, die in Vereinen aktiv sind und nachmittags trainieren wollen. Die Eltern können ihre Kinder beim offenen Ganztag zwei, drei oder vier Tage in der Schule belassen. Das Angebot ist kostenlos, nur das Mittagessen muss bezahlt werden.



Als Sachaufwandsträger der Mittelschule befasste sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit dem Wechsel vom gebundenen Ganztag zum offenen Ganztag. Er wird, wie bisher, die Kosten dafür tragen, allerdings geht der Kämmerer nicht von einem höheren Aufwand aus. Die Zustimmung der Stadträte erfolgte denn auch einmütig.

Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Freizeit

Wie Hermann Forster zuvor erläutert hatte, gliedert sich das offene Ganztagsangebot in die der Bereiche Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Freizeit mit verschiedenen Angeboten. Dazu werden klassenübergreifende Gruppen gebildet. Die Betreuung der Schüler erfolgt durch externe Mitarbeiter eines externen Trägers. Deren Entlohnung erfolgt im Rahmen einer Übungsleiterpauschale. Grund für die externe Betreuung ist, „dass es für den Mittelschulbereich zu wenig Lehrer gibt“, wie Forster sagte. Die verbleibenden werden für die „Grundunterrichtsversorgung“ eingesetzt.

Rückgang: Weniger Schüler nutzen das Ganztagsangebot

Betroffen von der Änderung ist der Mittelschulverbund Isarwinkel, zu dem die Mittelschule Bad Tölz-Süd und die Schulen in Gaißach und Lenggries gehören. In Bad Tölz registriert man seit der Gründung des Mittelschulverbundes im Jahr 2011 einen kontinuierlichen Schüler-Rückgang beim Ganztagszug von 116 auf aktuell nur noch 92. Auch deshalb kommt es künftig zum offenen Ganztagsangebot. Karl Bock