Laden braucht Unterstützer – Monatliche Abos sollen vor Schließung bewahren

„Ois-Ohne“-Geschäftsführerin Sabine Riesch im Laden. © Redaktion Gelbes Blatt

Bad Tölz – Ladenbetreiber kämpfen gegen das Aus. Der Laden „Ois Ohne“ hofft auf Unterstützung und setzt die Idee von Abos als letzte Rettung um.

Das ökonomische Unternehmen an der Tölzer Hindenburgstraße ist noch jung und steht vielleicht schon vor dem Aus. Dem Unverpackt-Laden „Ois Ohne“ geht es wirtschaftlich nicht gut, daher versuchen die Verantwortlichen für das Weiterbestehen zu kämpfen – und zwar in Form von Abos.

Eigentlich war es von Anfang an ein schwieriger Start für den Unverpackt-Laden gewesen. Im Januar 2019 startete das innovative Gewerbe in Bad Tölz, von einer Genossenschaft eröffnet. Ein Ort ohne Plastikverpackungen, dort wo sich Kunden per Gläser Lebensmittel selbst abfüllen. Doch bereits ein Jahr später wütete bekanntermaßen die Corona-Pandemie los. „Wir haben schon daran zu knab­bern“, berichtete vergangenen Herbst die Geschäftsführerin Sabine Riesch.



Fallende Umsätze und abnehmende Kundenzahlen

Und heuer im Herbst verkündete Vorstandsmitglied Andreas Munkert von einer emotionalen geführten Genossenschaftsversammlung des Tölzer Unverpackt-Ladens „Ois Ohne“, da es um die weitere und vor allem ungewisse Zukunft ging. Seit Frühjahr dieses Jahres hat es sich bereits abgezeichnet – fallende Umsätze und abnehmende Kundenzahlen. „Fast wöchentlich schließen Unverpackt-Läden im ganzen Land“, berichtete Gründungsmitglied Katharina Kuhn. „Wenn sich nicht bald was ändert, dann gibt es uns nicht mehr.“



Um das zu ändern, hat sich die Genossenschaft dazu entschlossen eine Art Rettungsschirm für den „Ois Ohne“-Laden zu starten: Aktuell wurden bereits monatliche Abos im Wert von rund 5.000 Euro abgeschlossen. „Wir sind zuversichtlich die weiteren 5.000 Euro monatliche Abos bis Monatsende zu bekommen, um das Ziel von 10.000 Euro zu erreichen“, berichtet Munkert. Denn das sei notwendig, um die Fixkosten für Miete und Personal zu decken.



Um das Weiterbestehen und den längerfristigen Betrieb des „Ois Ohne“-Laden zu sichern, benötige es eben einen regelmäßigen garantierten monatlichen Umsatz von rund 10.000 Euro. „Viele finden die Idee des Unverpackt-Ladens toll“, erklärt Munkert, aber dies allein reiche eben nicht. „Wir müssen weg von dem Gedanken, ob Kundschaft kommt, hin zu einer sicheren Kalkulationsgrundlage.“ Und weiter: „Wir wollen nicht sehenden Auges in die Insolvenz gehen.“



Rettungschirm: Abos

Die Idee zur Rettung, die Abos: Damit verpflichten sich Abnehmer für ein Jahr, monatlich für einen bestimmten Betrag einzukaufen. Dieser Betrag wird monatlich vorab bezahlt und im Gegenzug erhalten sie eine Gutscheinnummer, die zum Einkaufen verwendet wird. Auch über weitere mögliche Unterstützung durch gewerbliche Einkäufer würde sich die Genossenschaft freuen. „Jede regelmäßige zugesagte Unterstützung hilft“, betont Munkert.



Die Uhr tickt jedoch: „Sollten wir bis Ende November das Ziel erreichen, kann der Laden wie bisher weitergeführt werden und wird nicht zum Jahresende geschlossen“, betont Munkert und bedauert: Für eine Stadt wie Tölz, die gerade für Nachhaltigkeit stehe, sei das Geschäft eigentlich ein Muss. „Wenn der Laden jetzt nicht überlebt, wird es so schnell keinen mehr geben.“dwe