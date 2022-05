Open Air im Tölzer Rosenpark: 16 Veranstaltungen aus Musik und Kabarett

Von: Daniel Wegscheider

Eingespielt: Musiker und Veranstalter Wolfgang Ramadan freut sich auf das „Kanapee Musik Open Air“ im Tölzer Rosenpark. © Daniel Wegscheider

Bad Tölz – Veranstalter Wolfgang Ramadan ist gut gelaunt. Bei seiner Programmvorstellung des „Kanapee Musik Open Air“ griff er zur Gitarre und zählte singend die auftretenden Musiker sowie Kabarettisten auf.

Dazwischen betonte Wolfgang Ramadan, der auch Musiker ist, immer wieder den Refrain „Das Leben is schee auf`m Kanapee“. Veranstaltet wird das Festival heuer wieder vom 11. Juni bis 3. Juli im Tölzer Rosenpark.

Heissmann, Kinsher und Astor

16 Konzerte und Aufführungen stehen auf dem Programm. Dafür holt Ramadan bekannte Größen wie Heissmann & Rassau, Django Asül, Martina Schwarzmann, Luise „Mama Bavaria“ Kinseher und Willy Astor auf die Open-Air-Bühne. Neben den bekannten Lokalmatadoren hob Ramadan zwei Events hervor, die ihm besonders am Herzen liegen. Zum einen konnte er das Gesangsduo „Die Feisten“ aus Norddeutschland in die Isarstadt locken. „Sie sind dort oben so bekannt wie bei uns Gerhard Polt“, sagte Ramadan: „Die muss man auch in Bayern gesehen haben.“

Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe

Als einen weiteren Höhepunkt der Veranstaltungsreihe betonte Ramadan dann das Benefizkonzert mit „VolxGesang“, das unterstützt wird vom Rotary Club Bad Tölz. Ein Teilbetrag der Eintrittskarte wird gespendet. Bei einem der beiden Musiker handelt es sich um Julian Oswald aus Gaißach. Das Duett wird am Konzertabend zugunsten der Ukraine-Hilfe zum Mikrofon greifen und das Publikum dabei zum Mitsingen animieren.



Apropos Publikum: Hierbei hofft der Veranstalter heuer auf viele Besucher im Tölzer Rosenpark. Bislang wurden im Vergleich zum vergangenen Jahr nur ein Fünftel der Tickets verkauft. Freilich waren durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie, auch in 2021 Verluste zu verzeichnen. Doch habe es hierbei finanzielle Zuschüsse vom Staat gegeben, wie Ramadan berichtete.

Eine solche Vielfalt wie heuer, wird es in der Art so nicht mehr geben

Auf der anderen Seite haben zwei Jahre Corona-Pause von der Kultur nun dazu geführt, „dass es jetzt ein Überangebot gibt“, erklärte die stellvertretende Tourismusdirektorin Susanne Frey-Allgaier. „Eine solche Vielfalt wie heuer, wird es in der Art so nicht mehr geben“, betonte sie weiter: „Ich hoffe nur die Leute nehmen es an.“

Ramadan ist sich sicher: „Die Corona-Krise wird ihren Schatten weiter auf die Kulturbranche werfen. Es gibt kein Zurück mehr dazu, dass alles sicher ist.“ Dennoch blickt er voll Zuversicht in die Zukunft: Jetzt, nach den Lockdowns, sei es endlich wieder an der Zeit, einen Ort zu haben, um Kraft zu tanken. „Die Leute werden mit mehr Energie gehen, wie sie vor dem Festivalbesuch Festival hatten.“

Kanapee Musik Open Air“: Das Programm

Samstag, 11. Juni: Werner Schmidbauer Sonntag, 12. Juni: Wally & Ami Warning Mittwoch, 15. Juni: Wellküren mit Gast Andreas Rebers Freitag, 17. Juni: Wolfgang Krebs Samstag, 18. Juni: Martin Schmitt Sonntag, 19. Juni: Django Asül Mittwoch, 22. Juni: Martina Schwarzmann Donnerstag, 23. Juni: Mathias Kellner Freitag, 24. Juni: „VolxGesang“, Benefizkonzert Samstag, 25. Juni: Die Feisten Sonntag, 26. Juni: Evelyn Huber Mittwoch, 29. Juni: Han’s Klaffl Freitag, 1. Juli: Luise Kinseher Samstag, 2. Juli: Willy Astor Sonntag, 3. Juli: „Wedaleichdn“ Im Rosengarten gibt es insgesamt 600 überdachte Plätze für Besucher. Das Bühnenprogramm beginnt um jeweils 20 Uhr, sonntags um 19 Uhr. Eine Stunde zuvor sind jeweils Brotzeit und Getränke im Café und im Biergarten zu bekommen. Die Tickets gibt online auf www.brotzeitundspiele.de oder unter Tel: 08171/385 21 21.