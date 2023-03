Asklepios Klinik fordert Überarbeitung der geplanten Reform und Mitsprache

Von: Franca Winkler

In der Asklepios Klinik sorgt man sich um die optimale Versorgung der Patienten im ländlichen Raum. © Asklepios Stadtklinik

Asklepios Geschäftsführer Felix Rauschek, sorgt sich um ländliche Versorgung in Bayern. Sollte die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Krankenhausreform umgesetzt werden, seien zahlreiche Kliniken in ihrer Existenz bedroht und gefährden zudem die Gesundheitsversorgung in Bayern.



Felix Rauschek, Geschäftsführer der Asklepios Klinik. © Asklepios Klinik

Die Tölzer Stadtklinik bietet ein umfangreiches Behandlungsspektrum mit zahlreichen Spezialisierungen, die weit über die Grund- und Regelversorgung hinausgehen. Damit erfüllt die Klinik als eine von nur etwa 15 Prozent der 1.731 Krankenhausstandorte in Deutschland die Anforderungskriterien der sogenannten Stufe 2 (erweiterte Notfallversorgung).

„Eine solch erfolgreiche Entwicklung und der Ausbau des Behandlungsspektrums wären für die Klinik unter den Bedingungen der von Herrn Lauterbach nun vorgeschlagenen Reform nicht möglich gewesen“, betont Rauschek.



Bedrohung der bayerischen Versorgung

Die Reform in der aktuellen Fassung sei eine große Gefahr für die Versorgung in Bayern: „Durch ein geplantes System aus Level und Leistungsgruppen wird kleineren Kliniken, die insbesondere im ländlichen Bereich bislang eine feste Säule der Versorgung sind, die Existenzgrundlage entzogen“, warnt Rauschek.

Grund: Das aktuelle Reformvorhaben teilt Krankenhäuser, je nach Umfang ihres Versorgungsangebots, in drei verschiedene Versorgungsstufen ein: Krankenhäuser Level „1i“ und „1n“ (Basisversorgung mit stark eingeschränktem Angebot), Krankenhäuser Level 2 (Regel- und Schwerpunktversorgung) und Krankenhäuser Level 3 (Maximalversorgung).

Entscheidend sind dabei nicht regionale Begebenheiten, sondern einzig das im Krankenhaus existierende Leistungsangebot. Durch diese reformbedingte Aufteilung haben kleinere Kliniken im ländlichen Raum das Nachsehen, teilt Asklepios-Sprecher Christopher Horn mit. Kleine Krankenhäuser der Stufe-1, die nur über eine geringe Zahl an Fachabteilungen verfügen, werden in einen Wettlauf um die Einordnung in eine höhere Versorgungsstufe gedrängt, wobei sie sich die Investitionen dafür nicht leisten können und wirtschaftlich in Schieflage geraten könnten. Eine mögliche Insolvenz drohe.

Ein anderes Szenario könnte laut Horn sein, dass jedes Dritte der rund 400 bayerischen Krankenhäuser auf das sogenannte Level 1i herabgestuft wird. Ein regulärer Stationsbetrieb oder eine Notaufnahme wären dort nicht mehr vorgesehen. Das bedeute einen erheblichen Rückbau von Versorgungsstrukturen. „Regionale Besonderheiten werden damit komplett ignoriert“, betont Rauschek weiter.



Unterfinanzierung wird nicht thematisiert in der Reform

Das generelle Problem der Unterfinanzierung des deutschen Gesundheitssystems werde in der Reform nicht angegangen. Ohnehin knappen Mittel würden nicht aufgestockt, sondern nur zugunsten der großen Häuser und Unikliniken anders verteilt.



Lediglich 42 Krankenhäuser in Bayern dürften nach Aussage der Tölzer Stadtklinik noch eine umfängliche stationäre Versorgung über mehrere Leistungsgruppen in Level II und III (einschließlich Uniklinika) anbieten, was völlig unzulänglich für eine stationäre Versorgung wäre und ebenfalls negative Auswirkungen auf die ambulante Versorgung und den Rettungsdienst hätte.



„Wir sind zuversichtlich, dass die Asklepios Stadtklinik Bad Tölz in das Level 2 der Regel- und Schwerpunktversorgung eingruppiert wird“, betont Rauschek. Neben der Notfall-, sowie der Grund- und Regelversorgung wolle und werde man wie bisher „auf ganz besondere Schwerpunkte mit überregionaler Strahlkraft und ein besonders breites Leistungsspektrum setzen und ein verlässlicher Partner für die Menschen in der Region sein“, ergänzt der Geschäftsführer.



Das Reformvorhaben in seiner aktuellen Form führt laut Rauschek aber unausweichlich zu einer massiven Verschlechterung der Versorgung für die Menschen in den ländlichen Regionen Bayerns.



Fachkräftemangel würde sich noch weiter verschärfen

Darüber hinaus verschlimmere sich auch der ohnehin schon gravierende Fachkräftemangel in der Branche. Die Facharztausbildung werde massiv unter den starren Leistungsstufen der Kliniken leiden. Der Ärztemangel insbesondere in ländlichen Regionen werde weiter verschärft. Auch die Mobilität der Pflegekräfte werde völlig falsch eingeschätzt: Man könne nicht einfach davon ausgehen, dass die Mitarbeiter einen sehr langen Arbeitsweg in Kauf nehmen werden, wenn die Zahl der Kliniken durch die Reform reduziert wird, sagt Rauschek. Zusätzlich verschärfe sich mit der Reform der ohnehin bereits hohe bürokratische Aufwand in den Krankenhäusern.



Kliniken erfüllen als große, regionale Arbeitgeber zuletzt auch eine zentrale Rolle im Wirtschafts- und Sozialgefüge vieler Landkreise. Rauschek erläutert: „Nicht selten sind die Kliniken an ihren Standorten die größten Arbeitgeber. Eine Schließung der Kliniken hätte damit entsprechende irreversible Folgen weit über den Gesundheitssektor hinaus.“



Er ergänzt: „Es ist unumstritten, dass das deutsche Gesundheitssystem eine Reform nötig hat. Doch Minister Lauterbach entzieht mit diesem Reformvorschlag vielen Kliniken die wirtschaftliche Grundlage und jagt sie so in einen darwinistischen Verdrängungswettbewerb.“



Die Forderung an die Politik lautet daher, die Reformvorschläge einer erneuten kritischen Auseinandersetzung zu unterziehen und dringend auch die Vertreter von Fachverbänden, Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen zu beteiligen.