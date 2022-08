„einzigartigen manischen, architektonischen Prozess und Vorgang des Entstehens wie bei einer Geburt“

Pashmin Art Galerie in Bad Tölz: Holzkünstler Daniel Fuchs stellt aus

Bei der Vernissage: (v.l) Stadtrat Toni Kollmeier, Daniel Fuchs mit seiner Lebensgefährtin Kristin Rapp, Dr. Marc Cremer-Thursby, Christine Adler sowie das Ehepaar Nour und Natalja Nouri. © Christian Rudnik

Bad Tölz – Daniel Fuchs genießt den großen Auftritt und den Moment seiner endgültigen Ankunft in der Wahlheimat: Der aus Thüringen stammende, geerdet und angenehm bescheiden auftretende 48-Jährige, der erst hier in Bad Tölz seine Berufung zum Kunsthandwerker und Künstler gefunden hat, steht im Mittelpunkt einer Vernissage, wie sie die Kreisstadt so wohl noch nicht erlebt haben dürfte.



Jüngst, bei der Vernissage in Bad Tölz hat das Management von „Pashmin Art“ aus Hamburg nichts dem Zufall überlassen: 150 geladene Gäste aus nah und fern, Catering, Profi-Fotografen, kompetente Referenten und „DJ Bügelbrett“ aus Hamburg, der viele Gäste bis nach Mitternacht auf Trab hielt. Das war Kulturentertainment in einer neuen Liga für die Kreisstadt an der Isar.



Seinen Aufstieg zu weltweiter Beachtung verdankt Fuchs dem in Hamburg ansässigen, international agierenden Galeristen Nour Nouri, der ihn entdeckt und unter seine Fittiche genommen hat und durch sein Management fördern lässt.

„Elemente“ ist ein Jahr später entstanden und ist 2,15 Meter auf 1,15 Meter groß. © Pashmin Art

Nouri stammt aus dem Iran. Aus einem Land mit weltoffenen Menschen und großer Kultur, das seit 1979 unter der Knute autoritär regierender religiöser Fundamentalisten steht, schickte ihn sein Vater als 16-Jährigen auf die Flucht in den Westen, um ihm ein selbstbestimmtes Leben mit der Kultur zu ermöglichen.

Ausstellungszeiten

Die „Pashmin Art Galery“ an der Säggasse 7 in Bad Tölz ist werktags von 14 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt zugänglich. Die Ausstellung von Daniel Fuchs läuft noch bis Samstag, 27. August.

Vielleicht ist es auch die gemeinsame Erfahrung von Diktatur und Spitzelstaat, in der Jugendzeit, die zwischen dem Geschäftsmann Nouri und dem Künstler Fuchs eine Freundschaft entstehen ließ, die Nouri dazu bewog, aus einem Gefühl von Verbundenheit heraus hier in Bad Tölz seine fünfte „Pashmin Art Galerie“ zu eröffnen.

Immerhin ist es Nouris China-Engagement und Ausstellungen in Millionenmetropolen zu verdanken, dass Fuchs dort mit seiner singulären Technik zum „Künstler des Jahres“ gewählt worden ist.

„einzigartigen manischen, architektonischen Prozess und Vorgang des Entstehens wie bei einer Geburt“

„Kunst ist Begegnung und Dialog, Kunst ist Leben“, lautet das Credo des hanseatisch geprägten Nouri, der die Gäste mit einem „Servus“ begrüßte und sich in Bad Tölz von „gastfreundlichen, warmherzigen und offenen Menschen“ umgeben sah.

„Fibonacci“ ist im Jahr 2019 entstanden und misst zwei auf ein Meter. © Pashmin Art

Durch den Abend führte Christine Adler, Programmleiterin von Radio Alpenwelle, die mit ihrer erfrischend lockeren Moderation abseits des Formelhaften einen Kontrast zum häufig verkopften, selbstverliebten und intellektuell überdrehten Pathos solcher Veranstaltungen setzte.

Der Hamburger Kunsthistoriker Marc Cremer-Thursby deutete Fuchs‘ Holztechnik als „einzigartigen manischen, architektonischen Prozess und Vorgang des Entstehens wie bei einer Geburt“. Er stellte Bezüge in dessen Werk zu „naturhaften und mathematischen Gesetzmäßigkeiten und Analogien zum unendlichen Schöpfungsprozess“ her. „Ich verstehe nicht so viel von Kunst“, bekannte Stadtrat Toni Kollmeier, „aber ich bin ebenfalls beeindruckt und sehr berührt.“ Rainer Bannier