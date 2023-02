Pavillon im Tölzer Rosengarten brennt vollständig ab

Von: Daniel Wegscheider

Im Tölzer Rosengarten brannte ein Pavillon ab. Der Schaden beläuft sich auf 30.000 Euro. © Feuerwehr Bad Tölz

Bad Tölz - Am Samstagabend haben aufmerksame Anwohner den Brand eines Pavillons im Tölzer Rosengarten bemerkt. Der Stadt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Am Samstag (11. Februar) um 21.19 Uhr rückte die Tölzer Feuerwehr zum Gebäude-Brand an der Badstraße in Bad Tölz an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pavillon im Rosengarten bereits in Vollbrand.

Wie die Feuerwehr berichtet, konnte das Feuer per C-Strahlrohre, die zuerst aus dem Wassertank des Löschfahrzeuges und später von einem Hydranten gespeist wurden, schnell unter Kontrolle gebracht werden. Weil sich aber die Flammen zwischen der unteren Sichtverschalung und der Schindeleindeckung schon bis in die Dachspitze hinauf gefressen hatten, wurde es notwendig, die Dachhaut zu öffnen.

Dies sei jedoch nur im unteren Bereich gefahrlos möglich gewesen. „Somit wurde es notwendig den ohnehin schon schwer beschädigten Pavillon einzureißen“, teilt die Feuerwehr weiter mit. Um 22.46 Uhr meldete der Kommandant: „Feuer aus“. Nach zweieinhalb Stunden konnten die 27 Einsatzkräfte die Brandstelle verlassen.

Tölzer Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Bad Tölz ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. In diesem Zusammenhang wird nach einer Gruppe Jugendlicher als Zeugen der Tat gesucht. Es handelt sich hierbei um fünf Personen zwischen 16 und 20 Jahren, eine Person trug eine auffällige lilafarbene Jacke. Diese Personen, sowie weitere, die Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08041/76106-0 bei der Polizeiinspektion zu melden.