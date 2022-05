Pianist Martin Stadtfeld brilliert beim Konzert in der Tölzer Mühlfeldkriche

In der Mühlfeldkirche begrüßte Stadtpfarrer Peter Demmelmair (l.) den Pianisten Martin Stadtfel, der auf dem Steinway-Flügel im Altarraum spielte. © Karl Bock

Bad Tölz – Bekannt ist Martin Stadtfeld vor allem als Bach-Spieler, doch bei seinem jüngsten Konzert in der Tölzer Mühlfeldkirche standen Beethoven-Klaviersonaten im Mittelpunkt.

Dabei begeisterte der 41-Jährige auch als charmanter Conferencier, der zu jeder der fünf Kompositionen des Bonner und Wiener Meisters Interessantes zu erzählen wusste.

Ob zehnjähriger Musikneuling, Hobbypianist, Profimusiker oder lang gediente Konzertbesucher, die Tölzer Stadträtin Gabriele Frei hatte es verstanden, mit viel persönlichem Engagement ein gemischtes Publikum für das nach langer Durststrecke dankbar aufgenommene einmalige Musikereignis zu gewinnen. Eigentlich sollte es in der Franziskaner Kirche stattfinden, umgesetzt wurde es schließlich in der kleineren Mühlfeldkirche.



Ein mächtiger, eigens aus München herbeigeschaffter Steinway-Flügel im Altarraum, das sei ein Novum, sagte Stadtpfarrer Peter Demmelmair, der in seinen einführenden Worten Gedanken des 2016 verstorbenen Dirigenten Nikolaus Harnoncourt über Musik und das Göttliche zitierte.



Begeistertes Publikum forderte Zugaben

Der Künstler des Abends, Martin Stadtfeld, gehört seit Jahren zu den Großen der Klaviermusik, gewann internationale Preise und gilt als der Bach-Spieler seiner Generation. Vom Kanadier Glenn Gould, der ebenfalls mit Bach reüssierte, hat der schlaksige Koblenzer offenbar die Liebe zu niedrigen Klavierhockern übernommen – unglaublich, wie er seine langen Beine zwischen die Klaviatur und die Pedale klemmte und sie dennoch schier schweben ließ.



Vom frühen Beethoven („Die Wut über den verlorenen Groschen“) führte das Programm über den berühmten ersten Satz der Mondscheinsonate und zwei weiteren „Häppchen“ aus frühen Kompositionen zu einer der bekanntesten und größten Sonaten der gesamten Klavier-Literatur –der Appassionata.



Als er deren letzten Akkorde in einem Wahnsinns-Tempo durch den Kirchenraum donnerte und damit sogar das abendliche Geläute und der gelegentliche Verkehrslärm übertönt wurde, gab es für die zahlreichen Zuhörer kein Halten mehr. Drei Zugaben folgten, bei dem Stadtfeld erfreulicher Weise das Publikum nicht lange im Unklaren ließ, was er mit flinken Fingern gezaubert hatte: eine Toccata des 17-jährigen Sergej Prokofjew mit Anklängen an die deutlich später entstandene Minimal Music, einen (über)rasanten Bach und die Arie der Cleopatra aus Händels-Oper „Giulio Cesare“, die den erfreulich kurzen, aber intensiven Abend perfekt beendete. Das Publikum ging zufrieden nach Haus, und auch dem sympathischen Pianisten schien es gefallen zu haben. Karl Bock