128 Menschen finden in der neuen Flüchtlingsunterkunft in Bad Tölz Platz

Von: Daniel Wegscheider

Bad Tölz - Immer größer wird die Herausforderung, geflüchtete Menschen im Landkreis unterzubringen. Für etwas Entlastung soll die neu errichtete Unterkunft auf der Flinthöhe sorgen

Ab Mitte Juli können dort 128 Menschen ein Dach über dem Kopf erhalten. In zwei Gebäuden stehen jeweils 64 Betten zur Verfügung. In den Vierbettzimmern befinden sich neben den Stockbetten auch Spinde und ein Tisch, in einem separaten Gebäude erhalten die Geflüchteten Frühstück, Mittag- und Abendessen. Ein Sanitärgebäude ergänzt die Ausstattung.

Alle zwei Wochen kommen rund 50 Geflüchtete im Landkreis mit dem Bus an

Alle zwei Wochen kommen jeweils 50 Personen mit einem Bus in den Landkreis. Geschickt werden sie über die Regierung von Oberbayern. Das heißt, pro Monat müssen 100 Menschen untergebracht werden.

Mehrfach hatte Landrat Josef Niedermaier auf die Schwierigkeiten bei der Unterbringung hingewiesen, denn die Kapazitäten schwinden. Nachdem sie im Rahmen der bestehenden Unterkünfte so gut wie erschöpft sind, war die Unterkunft neben dem Landratsamt dringend nötig geworden. Ab Mitte August sollen sie laut Niedermaier auch auf die Gemeinden verteilt werden.

Die ersten Bewohner werden voraussichtlich aus der Turnhalle Geretsried in die Unterkunft verlegt werden, um Platz für Neuankömmlinge zu schaffen.