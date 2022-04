Polizei fasst Jugendliche Brandstifter des Lenggrieser Blitzeranhängers

Von: Franca Winkler

Teilen

Wurden im Februar in Brand gesetzt: Blitzeranhänger der Polizei. © Archiv Symbolbild

Lenggries - Bei dem Brand zweier Blitzeranhänger im Februar entstand ein geschätzter Sachschaden von über 250.000 Euro. Mittlerweile hat die Kripo drei dringend Tatverdächtige ermittelt.

In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar wurde ein in der Karwendelstraße in Lenggries abgestellter „Blitzeranhänger“ - eine sogenannte teilstationäre Geschwindigkeitsmessanlage - durch ein Feuer beschädigt. Polizeiangaben zufolge wird der entstandene Schaden an dem Anhänger wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

Zwei Wochen später - am Abend des 18. Februar wurde gegen 22.50 Uhr ein weiterer in der Tölzer Straße in Greiling abgestellter „Blitzeranhänger“ durch ein Feuer beschädigt. Der Brand konnte von den regionalen Feuerwehren schnell abgelöscht werden. Der entstandene Schaden am Anhänger wird auf rund 250.000 Euro geschätzt.

Nach wochenlangen Ermittlungen der aufgrund dieser Fälle installierten Ermittlungsgruppe „ EG Trailer“, hat die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim nun die Taten geklärt. Unter der Sachleitung der Staatanwaltschaft München II führten die intensiven und aufwendigen Recherchen letztendlich zu drei dringend Tatverdächtigen im Alter von 20, 21 und 23 Jahren aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, gibt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd bekannt. Die drei geständigen jungen Männer müssen sich nun wegen Brandstiftung verantworten.