15-Jähriger tot in der Walchenklamm bei Lenggries gefunden

Von: Fridolin Thanner

Die Vermisstensuche an der Walchen endete tragisch (Symbolbild). © Lino Mirgeler/dpa

Lenggries – Ein 15-Jähriger ist am Sonntag, 30. April, in der Nähe des Sylvensteinsees verschwunden. Einsatzkräfte fanden ihn am späten Nachmittag tot in der Walchenklamm.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet, war der Jugendliche aus München am Sonntag zusammen mit drei Freunden und Verwandten im Bereich der Walchenklamm nahe der Bundesstraße 307 beim Picknicken und Baden. Als der 15-Jährige plötzlich nicht mehr aufzufinden war, begannen die drei Begleiter zunächst erfolglos mit der Suche und verständigten anschließend die Polizei.

Sofort lief eine große Vermisstensuchaktion an. Zahlreiche Kräfte der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehren Fall, Lenggries und Vorderriß, der Bergwachten Lenggries, Bad Tölz und Krün sowie Einsatzkräfte der Wasserrettung Krün und Bad Tölz mit Tauchern und der Canyoning-Gruppe waren im Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber war beteiligt. Die Vermisstensuche endete tragisch.

Laut Polizeibericht entdeckte die Besatzung des Polizeihubschraubers gegen 18.45 Uhr den 15-Jährigen im Wasserbecken der Klamm, in einer Wassertiefe von ungefähr 1,5 Metern. „Nach erfolgter Bergung der Person durch Einsatzkräfte der Wasserrettung konnte ein Notarzt nurmehr den Tod des Jugendlichen feststellen“, berichtet die Polizei.

Zur Klärung der genauen Todesumstände beziehungsweise der Todesursache übernahm noch vor Ort der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Untersuchungen.