Polizei Kochel ermittelt: Rinderkalb an der B11 im Straßengraben entsorgt

Von: Andreas Baar

Teilen

Der Polizei ermittelt wegen illegaler Tierkörper-Entsorgung gegen Unbekannt (Symbolbild). © Julia Boecken

Kochel - Die Kochler Polizei beschäftigt ein ungewöhnlicher Fall von Tierentsorgung. An der B11 bei Obernach wurde ein totes Kalb entdeckt. Es ist nicht der erste Fall.

Am Dienstag (24. Januar) wurde gegen 18 Uhr im Gemeindebereich Jachenau/Weiler Obernach in einem unter der B11 verlaufenden Wassergraben ein totes Murnau-Werdenfelser-Kalb gefunden. Die Situation „legte eine vorsätzliche Entsorgung des Kadavers nahe“, heißt es in einer Mitteilung der Polizeistation Kochel. Bereits im Oktober 2022 war nach Polizeiangaben in unmittelbarer Nähe das Skelett eines ausgewachsenen Rinds in einem Waldstück durch eine Spaziergängerin entdeckt worden.

Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen des verbotswidrigen Entsorgens von Tierkörpern – dies stelle eine Ordnungswidrigkeit dar, „die mit empfindlichen Bußgeldern geahndet werden kann“, heißt es von der Kochler Polizeistation. Im aktuellen Fall sei das Veterinäramt in die weiterer Ermittlungen mit einbezogen worden.

Die Polizei in Kochel bittet um sachdienliche Hinweise auf den Vorfall unter der Telefonnummer 08041/76106-273.