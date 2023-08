Polizei stellt Drogen in Tölzer Wohnung sicher

Von: Daniel Wegscheider

Polizei stellt Aufzuchtlampe, Cannabis-Pflanzen und -Samen in einer Tölzer Wohnung sicher. © Polizeiinspektion Bad Tölz

Bad Tölz – Polizei findet bei einem 31-jährigen Tölzer eine große Menge an Cannabis sowie eine Aufzuchtanlage. Gegen den jungen Mann läuft nun ein Strafverfahren.

Im Rahmen von anderweitigen Ermittlungen erhielt die Polizeiinspektion Bad Tölz am Sonntag (7. August) Hinweise auf Drogen in einer Wohnung an der Fröhlichgasse. Daraufhin fand am Sonntagvormittag eine Wohnungsdurchsuchung statt, bei der laut Polizei neben großen Mengen an Cannabis eine hochprofessionelle Aufzuchtanlage, eine Trocknungsanlage sowie eine große Anzahl an Marihuana-Blüten, Cannabis-Pflanzen und Samen sichergestellt wurden.

31-jährigen Tölzer erwartet nun ein Strafverfahren

Den 31-jährigen Tölzer erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen illegalem Anbau von Cannabis und dem unerlaubten Besitz einer nicht geringen Menge von Cannabis.