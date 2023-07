Polizeieinsatz auf dem Walchensee: Erschöpfter Kite-Surfer gerettet

Von: Andreas Baar

Ein uniformiertes Streifenboot der Polizeistation Kochel war auf dem Walchensee zur Überwachung von Naturschutzverstößen unterwegs (Symbolbild). © panthermedia/Heiko Küverling

Kochel - Einsatz für die Kochler Polizei auf dem Walchensee: Die Besatzung eines Streifenboots rettete eine erschöpften Münchner Kite-Surfer (50).

Am Donnerstag (29. Juni) war ein uniformiertes Streifenboot der Polizeistation Kochel auf dem Walchensee zur Überwachung von Naturschutzverstößen unterwegs. Die Kochler Polizei nimmt neben anderen polizeilichen Tätigkeiten auch wasserschutzpolizeiliche Aufgaben am Walchen- und Kochelsee wahr. Gegen 15.45 Uhr wurde zwischen der Halbinsel Zwergern und der Süduferstraße ein in Seenot befindlicher Kite-Surfer von der Bootsbesatzung entdeckt. Der Kite-Surfer war offenbar wegen ausbleibendem Wind in das Wasser gefallen und abgetrieben, berichtet Steffen Wiedemann, Leiter der Polizeistation Kochel. Der erschöpfte 50-jährige Münchner wurde samt Bord und Segel geborgen. Anschließend wurde er am Ufer des Walchensees sicher abgesetzt.

Spanier auf Insel Sassau

Kurz zuvor hatte die Bootsbesatzung einen 45-jährigen Spanier bemerkt, der trotz Betretungsverbot die vollständig geschützte Insel Sassau im Walchensee mit einem Kajak angefahren und betreten hatte. Ihm wurde die Schutzbedürftigkeit von Flora und Fauna der Insel erklärt, der Spanier erhielt einen Platzverweis. Zudem wurde ein Bericht an das zuständige Umweltsachgebiet des Landratsamts Bad Tölz gesandt.