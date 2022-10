Präsenz auf dem Land: FDP hat jetzt einen Ortsverband im Loisachtal

Von: Andreas Baar

Stehen für die FDP: Schriftführer Simon Roloff (l.), Wahlleiterin Béatrice Vesterling und Vorstand Tobias Lamprecht. Verhindert war Stellvertreter Tim Sachs. © Rainer Bannier

Bichl - Die FDP hat im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen einen zweiten Ableger: Der neue Ortsverband Loisachtal hat sich gegründet.

Mitglieder der FDP mit Wohnsitz in Bichl, Benediktbeuern und Kochel haben bei einer Zusammenkunft im Bayerischen Löwen den neuen Ortsverband Loisachtal ins Leben gerufen. Bislang gab es im ganzen Landkreis einen solchen FDP-Ortsverband lediglich in Wolfratshausen-Geretsried. Von den elf anwesenden Personen waren fünf im Sinne der Parteistatuten stimmberechtigt. In den Vorstand wählten sie – jeweils einstimmig – einen Vorsitzenden, einen Stellvertreter und einen Schriftführer.

Zum Vorstand wurde der Webdesigner Tobias Lamprecht (34) aus Kochel gewählt, zu seinem Stellvertreter der Unternehmensberater Tim Sachs (32) aus Bichl. Schriftführer wurde Simon Roloff. Der ebenfalls in Bichl beheimatete 20-jährige Student ist bereits Vorsitzender des FDP-Kreisverbands Bad Tölz-Wolfratshausen mit aktuell 70 Mitgliedern.

Mehr Präsenz auf dem Land

Wenige Tage nach der herben Wahlschlappe in Niedersachsen, bei der die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und damit aus dem Landtag rausgeflogen ist, waren sich alle Redner einig, dass die FDP ein Problem damit hat, dass sie als „Stadtpartei“ wahrgenommen wird, die auf dem Land und damit auch in der Kommunalpolitik durch Köpfe und durch Meinungen noch viel zu wenig in Erscheinung tritt. Daran möchten die Aktiven vor Ort jetzt etwas ändern. Das betonte auch die als Wahlleiterin fungierende Béatrice Vesterling aus dem Kreisvorstand der Miesbacher FDP, welche die Niedersachsenwahl als „deutliche Abmahnung“ verstand, dass die Wähler von der Partei „mehr Lautstärke“ in den ländlichen Gemeinden und entsprechende Angebote erwarten. Das bestätigte auch der Wolfratshauser Stadtrat Patrick Lechner: Die Partei müsse „in der Kommunalpolitik besser sichtbar und verankert“ sein.

„Nicht mehr liberal genug“

Tobias Lamprecht erinnerte daran, dass die FDP bei der Bundestagswahl mit 11,5 Prozent ein sehr gutes Ergebnis erzielt hätte. Doch jetzt würden der Partei „die in der Ampelkoalition geschlossenen Kompromisse auf die Füße fallen, weil wir damit nicht mehr liberal genug sind“. Erinnert wurde daran, dass Christian Lindner die Koalitionsverhandlungen 2017 mit den Worten abgebrochen habe: „Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.“

Auch in der Kommunalpolitik forderte Lamprecht mehr Mut zu unbequemen „liberalen“ Lösungen: „Wir leben hier in einem kleinen Paradies und die Politik will nichts ändern.“ Gefordert sei „Selbstverantwortung, statt es allen recht machen zu wollen“. Er selbst hätte es zum Beispiel für richtig gehalten, dass man vor zehn Jahren das Pumpspeicherkraftwerk am Jochberg gebaut hätte, um jetzt beim Strom unabhängiger zu sein. Rainer Bannier