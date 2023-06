Raiffeisenbank im Oberland präsentiert positives Jahresergebnis 2022

Wachstum trotz Krisen

Von Fridolin Thanner

Bad Tölz - Die Raiffeisenbank im Oberland hat auch unter schwierigen Rahmenbedingungen gute Zahlen erwirtschaftet. Diese präsentierten die Vorstände am vergangenen Dienstag in Bad Tölz.

Erst die Corona-Pademie, dann kam noch der Ukraine-Krieg hinzu. Den damit einhergehenden multiplen Herausforderungen hat die Raiffeisenbank im Oberland getrotzt und freut sich über ein „wirtschaftlich erfolgreiches Jahr“, wie Hansjörg Hegele über den Abschluss 2022 sagte. „Das Kreditgeschäft hat sich auf hohem Niveau sehr gut entwickelt“, erklärte der Vorstandsvorsitzende.

Am Stichtag 31. Dezember waren 1,23 Milliarden Euro an Kunden verliehen, 9 Prozent mehr als im Vorjahr. 1.085 neue Kredite wurden beantragt und bewilligt, berichtete Hegele und betonte: „Eine Kreditklemme spüren unsere Kunden bei uns nicht.“

Eine noch etwas größere Steigerung erzielte die Bank bei den Einlagen, sie stiegen um 9,7 Prozent auf 1,21 Milliarden Euro. Dass beide Beträge nahezu gleichauf liegen, nannte Hegele eine „ideale Konstellation“. Sein Vorstandskollege Manfred Gasteiger ergänzte, das spiegele den genossenschaftlichen Grundgedanken perfekt wider.

Mit dem Geld einer großen Gemeinschaft wird der Bedarf gedeckt, was einer nicht schafft, schaffen viele gemeinsam. Und auch diese Gemeinschaft wächst weiter. So zählte die Raiffeisenbank im Oberland Ende vergangenen Jahres 19.726 Mitglieder, gut 300 mehr als im Jahr davor.



Dividende wird voll ausgezahlt

Für ihre Geschäftsanteile erhalten die Mitglieder unverändert zwei Prozent Dividende. „Da gibt es keine Einbußen aufgrund wirtschaftlicher Entwicklungen“, stellte Gasteiger klar. Jedes Mitglied kann maximal 100 Anteile zu je 50 Euro erwerben.



Die Bilanzsumme der Bank stieg um 8,6 Prozent auf 1,61 Milliarden Euro, der Jahresüberschuss fiel mit 1,87 Millionen Euro aber niedriger aus als im Vorjahr (3,3 Millionen Euro). Der Bilanzgewinn sank auf 851.000 Euro, was für die Vorstände aber kein Grund zur Sorge ist. Begründet ist der Rückgang in der Zinswende, die dazu führte, dass Kurse festverzinslicher Wertpapiere fielen. Damit sind Abschreibungen von rund 4,8 Millionen Euro nötig, die sich in der Bilanz niederschlagen, steuerrechtlich aber keinen Vorteil bringen. Da die Papiere aber bei Fälligkeit komplett zurückbezahlt werden, sehen Hegele und seine Vorstandskollegen keine Gefahr.



Neuer Rekord für Warenhäuser

Erfreulich ist für sie auch die Geschäftsentwicklung in den Warenhäusern Lenggries, Thanning und Warngau. Der Umsatz erhöhte sich um 11,9 Prozent auf 40,4 Millionen Euro, was eine neue Rekordmarke in diesem Bereich ist. „Teilweise ist das natürlich auch den gestiegenen Preisen geschuldet“, erklärte Gasteiger. Die Entwicklung ging kontinuierlich nach oben, 2019 betrug der Umsatz noch 29,7 Millionen Euro.



„Die Kollegen haben einen guten Job gemacht“, sagte Manfred Klaar und meinte alle, die zum guten Jahresabschluss der Raiffeisenbank im Oberland beigetragen haben. 336 Beschäftigte zählt sie momentan, davon 140 in Teilzeit. „Wir wollen so familienfreundlich sein wie möglich“, machte Klaar deutlich. Müttern soll die Rückkehr in den Beruf erleichtert werden, verschiedene Arbeitszeitmodelle werden angeboten.



Pilotprojekt Vier-Tage-Woche

Derzeit läuft sogar ein Modellprojekt für eine Vier-Tage-Woche mit Schichtbetrieb im Warengeschäft. Klaar und seinen Kollegen ist bewusst, dass es immer schwieriger wird, genug Fachpersonal zu finden. Sie setzen deshalb auch auf Aus- und Fortbildung. „Am liebsten besetzen wir so viele Stellen wie möglich aus dem eigenen Haus“, erklärte Klaar. Ziel sei es, jedes Jahr sechs Auszubildende einzustellen, insgesamt sind es derzeit 15. Die sollen dann auch bleiben, diverse Weiterbildungen sind möglich.

Rund 400.000 Euro gibt die Bank pro Jahr für Mitarbeiterschulungen aus. Und dabei geht es nicht nur um fachliche, sondern auch um soziale Kompetenzen, wozu auch Outdoor-Aktionen zur Persönlichkeitsschulung stattfanden. Zudem wirbt die Genossenschaftsbank um Quereinsteiger, um den Personalbedarf zu decken.



Derzeit unterhält die Raiffeisenbank im Oberland 14 mit Personal besetzte Geschäftsstellen. Und daran soll sich auch nichts ändern. Wenngleich die Vorstände klarmachen, dass dies einerseits von der Personalsituation, andererseits auch von der Nachfrage abhänge. „Am Ende entscheidet der Kunde über die Öffnungszeiten“, sagte Gasteiger und stellt zugleich klar: „Der persönliche Kontakt steht für uns an erster Stelle.“